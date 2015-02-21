به گزارش خبرگزاری مهر، حمدی محسن، مسلمان ایتالیایی مصری تبار، در پی افزایش احساسات ضد اسلامی در ایتالیا با پوشیدن لباس اسلامی و در دست گرفتن قرآن کریم در خیابان‌های شهر میلان ایتالیا پیاده‌روی کرد.



وی هدف از این اقدام را بررسی میزان تحمل شهروندان میلانی نسبت به مسلمانان یا افراد دارای پوشش اسلامی عنوان کرد.



این دانشجوی سی ساله گفت: رفتار مردم متفاوت بود برخی به من زل می‌زدند و برخی توهین می‌کردند و مرا طالبان و داعش می‌خواندند.

مردی هم در ایستگاه قطار گفت: نگاه کنید! قرآن هم دارد. فکر می کنم تفنگی هم زیر لباس خود پنهان کرده است.



حدود ۲ میلیون نفر از جمعیت ۶۰ میلیون نفری ایتالیا مسلمان هستند.

از زمان کشته شدن ۲۱ مسیحی مصری به دست داعش در لیبی، احساسات ضداسلامی در ایتالیا نیز افزایش یافته است.



احساسات ضداسلامی در فرانسه هم افزایش یافته به گونه ای که فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، هفته گذشته درباره این مسئله هشدارداده بود.