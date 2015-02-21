پیش بینی هواداران استقلال از نتیجه دیدار پرسپولیس و نماینده قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز شنبه استقلال پس از تساوی مقابل گسترش فولاد تبریز از ساعت 15:30 و در کمپ اختصاصی زنده یاد ناصر حجازی با حضور بیش از 20 تماشاگر برگزار شد.

* در تمرین امروز هاشم بیگ‌زاده، آرش برهانی، خسرو حیدری، یعقوب کریمی، امید ابراهیمی، ستار همدانی و جواد زرینچه غایب بودند.

* وحید طالب‌لو به طور انفرادی و زیر نظر مربی بدنساز این تیم تمرین کرد.

* بنا به دستور کادر فنی، بازیکنان استقلال فردا به استراحت خواهند پرداخت و تمرین این تیم روز یکشنبه تعطیل است.

* 20 هوادار در کمپ حضور داشتند و بیشتر صحبت آنها حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان بود که اعتقاد داشتند این تیم با شرایط موجود سه‌شنبه روز بدی را پشت سرخواهد گذاشت. پرسپولیس روز سه شنبه برابر لخویا قطر به میدان خواهد رفت و استقلالی ها پیش بینی کردند این تیم ایرانی برابر حریفش شکست خواهد خورد!

* در ابتدای تمرین، بازیکنان حدود 12 دقیقه دور زمین دویدند و سپس به مرور کارهای سرعتی و کششی پرداختند و با توجه به اینکه بارش باران در چند روز گذشته، زمین چمن اصلی را پر آب کرده بود، بازیکنان به زمین چمن مصنوعی آمده و آنجا در قالب دو تیم سبز و صورتی، فوتبال درون تیمی را برگزار کردند. البته قبل از شروع این بازی، بازیکنانی که روز گذشته مقابل گسترش فولاد تبریز به میدان رفته بودند، پس از حدود 30 دقیقه تمرین، با اجازه کادر فنی، کمپ را ترک کردند.

*در هنگام بازی درون تیمی، امیر قلعه‌نویی کنار زمین نشسته و در بعضی مواقع نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می‌کرد.