تکمیل خدمات روبنایی در مسکن مهر رسالت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی که به منظور افتتاح چند طرح خدمات روبنایی عمومی و ۱۰ هزار واحد مسکن مهر به قزوین سفرکرده است ظهر شنبه در ورزشگاه تازه تاسیس تختی شهرک مهرگان گفت: هر چند مسکن مهر باید پس از تامین همه امکانات زیربنایی و روبنایی شکل می گرفت تا با مشکلات کمتری مواجه باشیم اما وظیفه خود می دانیم دغدغه های مردم در این واحدها را برطرف کنیم.

وی افزود: در مدت کوتاهی که در وزارتخانه مسئولیت پذیرفته ایم با تلاش شبانه روزی سعی کرده ایم نیازهای مناطق مسکونی مهر در سراسر کشور را تامین کنیم تا رضایت مردم جلب شود.

فروش اقساطی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر

آخوندی تصریح کرد: تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر در نقاط مختلف کشور با واگذاری به متقاضیان فروش اقساطی شده و تا پایان امسال هم ۵۰ هزار واحد دیگر تحویل مردم می شود.

وی یادآورشد: در هر هفته به ظور میانگین بین هشت تا ۱۰ هزار واحد مسکن مهر فروش اقساطی می شود و صاحبان آنها می توانند در سرپناه خود ساکن شده و پرداخت اقساط خود را آغاز کنند.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: اعتقاد داریم با توجه به بافت کسانی که در مسکن مهر اقامت می کنند در مناطقی مانند شهرک مهرگان که جمعیت قابل توجهی را درخود جای خواهد داد بایدخدمات روبنایی، مانند مسجد، مدرسه، درمانگاه، آتش نشانی، کلانتری در اولویت قرار گیرد تا مردم مشکلات کمتری داشته باشند.

ساخت ۲۸۰ باب مدرسه، ۳۰۰ مسجد و ۵۸ کلانتری در مسکن مهر

این مسئول اظهارداشت: در پروژه های مسکن مهر تاکنون بیش از ۲۸۰ باب مدرسه، ۳۰۰ مسجد، ۵۸ کلانتری و پاسگاه ساخته شده و بیش از این تعداد هم در دست ساخت است تا خدمات مورد نیاز مردم در این مناطق تامین شود.

وی افزود: مسکن مهر از طر ح های عظیم و بزرگ است که خدمات آن نیز قابل توجه است که هر چند باید ابتدا این خدمات آماده می شد و سپس طرح عملیاتی می شد اما به هرحال وظیفه خود می دانیم نیازهای این طرح را بسرعت تامین کنیم تا ذائقه مردم از خدمات دولت شیرین شود.

آخوندی گفت: درصددیم واحدهای مسکن مهر تنها در صورتی به مردم واگذار شود که خدمات روبنایی و زیربنایی آنها تکمیل شده باشد تا دیگر با انتقاد و شکایت مردم روبرو نشویم و اگر این خدمات آماده نباشد از واگذاری خوداری خواهیم کرد.

احیاء سالانه ۳۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و تاریخی

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به اهمیت بافت های تاریخی اشاره کرد و گفت: در کنار تکمیل واحدهای مسکن مهر نسبت به نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و تاریخی هم حساسیت و توجه ویژه ای داریم زیرا این مناطق را مرکز و کانون فرهنگ و تاریخ کشور می دانیم که باید حفظ شود.

این مسئول یادآورشد: با برنامه ریزی انجام شده و با مصوبه شورای پول و اعتبار سالانه ۳۰۰ هزار واحد در بافت تاریخی و فرسوده نوسازی و بهسازی می شودو. از سال آینده این کار با شتاب بیشتری انجام خواهد شد.



شهرک مهرگان را بسرعت تکمیل می کنیم/ از مردم عذرخواهی می کنیم

آخوندی در ادامه از موقعیت استراتژیک استان قزوین در ترانزیت کالا ومسافر سخن گفت و افزود: قزوین در مسیر شمال به غرب و در طح آمایش سرزمین و طرح جامع حمل و نقل جایگاه ویژه ای دارد و ما نیز به آن به عنوان استانی تاثیرگذار در حمل و نقل نگاه می کنیم.

وی بیان کرد: قزوین در امنیت ملی کشور و پایتخت نقش تعیین کننده ای دارد لذا وظیفه داریم نسبت به ساماندهی امور این استان به لحاظ مسائل استراتژیک وخدمت رسانی به مردم توجه جدی کنیم و در این راستا در فکر افزایش کیفیت زندگی مردم و سیستم حمل و نقل در منطقه هستیم.

آخوندی تصریح کرد: در شهر محمدیه حدود ۵۰ هزار نفر سکونت دارند و در شهرک مهرگان در حال حاضر بیش از ۴۰ هزار نفر ساکن شده اند و با تکمیل واحدهای حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار نفر سکونت خواهند کرد لذا خود را موظف می دانیم نیاز مردم را تامین کنیم.

امنیت/ خدمات رفاهی/ مدرسه/ مسجد در شهرک مهرگان ساخته می شود

وی در خصوص تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی شهرک مهرگان نیز گفت: با رشد جمعیت در این شهرک لازم است خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، امنیتی، ورزشی، آب، برق، فاضلاب و سایر خدمات مورد نیاز باید برای ساکنین شهرک فراهم شود که از امروز یک کارگروه ویژه به ریاست آقای مهرآبادی قائم مقام وزارتخانه تشکیل خواهد شد تا مشکلاتی که مردم امروز مطرح کردند را بررسی و بسرعت برطرف کنند.

آخوندی اظهارداشت: در اکثر پروژه های این شهرک مشکلات آسانسور مردم را نگران کرده که این موضوع بسرعت بررسی و راهکاری برای حل آن ارائه می شود هر چند این پروژه ها دولتی نیست و توسط بخش خصوصی اجرا شده و ما نمی توانیم اعتبار دولتی برای حل مسائل اختصاص دهیم اما تلاش می کنیم با تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان و الزام پیمانکاران مسائل را حل کنیم.

وی گفت: مشکلات مهرگان برای ما مهم است و ساخت درمانگاه، مسجد، مدرسه، جایگاه سوخت، بوستان و تفریحگاه را با جدیت دنبال می می کنیم تا بسرعت ساخته شود اما از اینکه مشکلات عدیده مردم را نارحت کرده از همه عذرخواهی می کنیم.

شهرک مهرگان یک مجموعه خوابگاهی است/ از شهرداری محمدیه حمایت می کنیم

آخوندی بیان کرد: در حال حاضر شهرک مهرگان یک مکان خوابگاهی است که باید به یک شهر با حالت اشتغال پایدار تبدیل شود که در این راستا اتصال شهرک با شهر محمدیه با چند پل ارتباطی ضروری است لذا پل دوم هم باید فعال شود تا عبور از آزاد راه تسهیل شود.

وی اضافه کرد: از شهردار و شورای اسلامی شهر محمدیه که در تامین خدمات رفاهی این شهرک تلاش خوبی داشته اند بشدت حمایت می کنیم تا بوستان ۲۲ هکتاری را تکمیل کنند زیرا این مجموعه به یک پارک بزرگ و تفریحگاه نیاز دارد تا جوانان و نوجوانان فضای مناسبی برای گذران اوقات فراغت داشته باشند.

آخوندی تصریح کرد: در کنار توسعه مسکن در توسعه خدمات شهری مهرگان هم باید همت شود و ما از شهرداری حمایت می کنیم تا این شهر آباد شود و مردم رضایت داشته باشند و چون هویت فرهنگی هم برای ما اهمیت دارد به ساخت مسجد هم کمک می کنیم زیرا توسعه مساجد را به عنوان نماد تجمع مردم و فرهنگ دینی تلقی می کنیم که می تواند به توسعه شهر و استان کمک کند.

وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرح جامع حمل و نقل کشور هم خبر داد و گفت: در این طرح قزوین به دلیل نزدیکی به تهران در جایگاه خاصی قرار دارد و در چشم انداز توسعه حمل و نقل کشور می تواند نقش مهمی ایفا کند.

آخوندی یادآور شد: در اجرای طرح جامع حمل و نقل، دو خطه شدن خط آهن قزوین به تهران با انجام مناقصه و مشخص شدن پیمان کار در دستور کار قرار گرفته و از پیمانکاران خواسته ایم با لحاظ تمام مراکز جمعیتی بین قزوین تا کرج ساخت ایستگاه در مسیرها پیش بینی شود تا مردم این مسیر هم بتوانند به سهولت به شبکه حمل و نقل ریلی دسترسی داشته باشند.

وی افزود: یک ایستگاه ریلی در شهر محمدیه احداث می شود که علاوه بر اهالی این شهر، مردم شهرک مهرگان نیز قادر خواهند بود با اتوبوس به شهر محمدیه و از طریق محمدیه به خط آهن قزوین تهران و کرج متصل شوند.

آخوندی تصریح کرد:جمعیت شهری که درآینده نزدیک به بیش از ۱۴۰هزار نفر می رسدباید از یک شبکه حمل و نقل پایدار برخوردار شود، لذا با برنامه ریزی های مناسب درصدد هستیم با همکاری استانداری قزوین شبکه حمل و نقل مناسبی را برای شهرک مهرگان طراحی و اجرا کنیم.

وی گفت: لازم است با همت مسئولان خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز این شهرک برای مردم تامین شود که خوشبختانه در حال حاضر از ۱۸مدرسه طراحی شده ۹ باب به پایان رسیده و ۹ واحد دیگر نیز تا سال آینده تکمیل می شود.

آخوندی یادآورشد: سال گذشته در این مجموعه ۱۴هزار نفر زندگی می کردند، اما امسال این رقم به بیش از ۴۰ هزار نفر افزایش یافته است و با رشد شتابان آن سال آینده پیش بینی می شود بیش از ۸۰ هزار نفر سکونت یابند.

وزیر راه و شهرسازی از شهرداری و شورای اسلامی شهرک مهرگان خواست، در احداث بوستان ۲۲هکتاری فضای سبز اهتمام بیشتری نشان دهند و راه و شهرسازی نیز احداث این فضای سبز و سایر خدمات مورد نیاز حمایت کند.

پایانه مسافربری در شهر محمدیه دایر شود

وزیر راه و شهرسازی از مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین خواست نسبت به راه اندازی سیستم حمل ونقل مستقل برای شهرک مهرگان و شهر محمدیه اقدام کند.

وی گفت: ارائه خدمات عمومی در این شهرک مهم است و در کنار مدرسه و ورزشگاه و بوستان به ساخت بیمارستان هم نیاز داریم که امیدواریم در طراحی آینده به آنها توجه شود.

در این مراسم مرتضی روزبه استاندار، داود محمدی و رجب رحمانی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، حامد مانی فر مدیرکل راه و شهرسازی استان، میر شفیعی معاون راه روستایی و مهرآبادی قائم مقام وزارت راه و شهرسازی و مدیران دستگاههای اجرایی استان هم حضور داشتند.