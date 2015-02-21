به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری"نیوز ویک، بانوان مسلمان قربانی ۸۰ درصد حملات ضداسلامی در فرانسه هستند.

به نوشته نیوزویک این مطلب را به‌ تازگی یلز موئیزنیکس، عضو شورای حقوق بشر اروپا پس از سفر به فرانسه تایید و منتشر کرده است.

وی در گزارش خود درباره حملات روزافزون به مسلمانان هشدار داده و گفته است: تلاش‌های گسترده‌تری برای ادغام مسلمان در جامعه فرانسه باید صورت گیرد.

شورای مسلمانان فرانسه اوایل ماه جاری اطلاعاتی منتشر کرد که نشان می داد پس از حادثه تروریستی شارلی ابدو که هفتم ژانویه صورت گرفت تا پایان این ماه ۱۴۷ حمله به مسلمانان شده که رقم قابل توجهی است.

این شورا همچنین از هدف قرار گرفتن ۲۶ مسجد در این کشور خبرداد.