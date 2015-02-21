به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیر محسن ضیائی، با بیان این مطلب در دیدار با ادسون ملامبو، رئیس و ماکسول فیری، دبیرکل صلیبسرخ زیمباوه، گفت: باید ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز درمانی جمعیت هلالاحمر ایران در زیمباوه را افزایش داد و در زمینه مدیریت سانحه و سایر حوزهها به تبادل تجربیات پرداخت.
وی اظهار امیدواری کرد تا هیات جمعیت صلیبسرخ زیمباوه بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، بازدید مفیدی از فعالیتهای حوزههای مختلف هلالاحمر ایران داشته باشند.
تقاضای افزایش همکاریها میان صلیبسرخ زیمباوه و هلالاحمر ایران
ادسون ملامبو رئیس صلیبسرخ زیمباوه با تشکر از استقبال رئیس جمعیت هلالاحمر ایران، گفت: هدف از این سفر بحث و مذاکره پیرامون نهایی کردن یادداشت تفاهم میان دو جمعیت هلالاحمر ایران و صلیبسرخ زیمباوه است.
وی با طرح درخواست مذاکره دو طرفه پیرامون اصلاح برخی زمینههای مندرج در یادداشت تفاهم، افزود: تا کنون هلالاحمر ایران و صلیبسرخ زیمباوه همکاریهای مشترک خوبی با یکدیگر داشتهاند و ما خواستار افزایش همکاریها هستیم.
ملامبو با اشاره به ظرفیت و توانایی مرکز درمانی جمعیت هلال احمر ایران در زیمباوه اشاره و اظهار کرد: باید درباره زمینههای خاص همکاری و مورد علاقه دو جمعیت به بحث و مذاکره بیشتر بپردازیم.
ماکسول فیری دبیرکل جمعیت صلیبسرخ زیمباوه هم به ضرورت همکاری بیشتر میان دو جمعیت ملی اشاره و اظهارکرد: باید در حوزههایی چون مدیریت و پاسخگویی به سوانح و توانافزایی در این زمینه به بحث و مذاکره بیشتر پرداخت تا موجب افزایش همکاریهای نزدیک شود.
وی با اشاره به اینکه مرکز درمانی جمعیت هلالاحمر ایران در مرکز شهر واقع شده و افراد زیادی از خدمات این مرکز بهره میگیرند، عنوان کرد: حضور ما در ایران فرصتی است تا الگوهای افزایش همکاری را ارزیابی و زمینههای ارائه خدمات مناسبتر با توجه به منابع در اختیار را فراهم کرد.
دبیرکل جمعیت صلیبسرخ زیمباوه گفت: حضور ما در ایران برای بحث، تصمیمگیری، تنظیم و اجرای مفاد یادداشت تفاهم است تا در نهایت همکاریهای میان دو جمعیت ملی در زمینههای مشترک بیشتر و نزدیکتر شود.
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