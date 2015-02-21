ممنوعیت هرگونه حفاری درکهگیلویه و بویراحمد از 15اسفندتا17 فروردین

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبال بعدازظهر شنبه در شورای ترافیک استان گفت: با دستگاههای هایی که در این زمینه کوتاهی می کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

وی بیان کرد: علاوه بر این دستگاههای خدمات رسان، حفاری هایی که از قبل انجام داده اند تا ۱۵ اسفند تریمیم کنند.

نیک اقبالی بابیان اینکه نباید چهره زشتی از شهرهای استان به مسافران نوروزی ارائه شود، گفت: شهرداری ها در این زمینه نقش مهمی دارند و باید نظارت خود را بر ورودی شهرها و خیابانهای اصلی بیشتر کنند.

وی به روشنایی معابر و نصب تابلوهای راهنما در سطح جاده ها و محورهای مواصلاتی برون شهری استان اشاره کرد و بیان داشت: اداره راه و شهرسازی استان و شهرستانها موظف هستند در طی چند روز باقی مانده به تعطیلات نوروزی نقاط حادثه خیز محورهای مواصلاتی را با تابلوهای هشدار دهنده مشخص کنند.

معاون استاندار همچنین تاکید کرد: اداره پایانه های استان موظف است با افزایش ناوگانهای درون شهری و برون شهری و اعلام میزان قیمت کرایه های جدید در تعطیلات عید، مسافران را از هرگونه مشکل و افزایش قیمت مطلع سازد.

وی به پیگیری‌های انجام شده در مورد توسعه ناوگان ریلی و هوایی استان اشاره کرد و افزود:خوشبختانه در آینده نزدیک کلنگ احداث خط ریلی یاسوج به اقیلد و پروژه تطویل باند فرودگاه یاسوج به طول ۶۰۰ متر با ۲۸ میلیارد تومان اعتبار به مناقصه گذشته خواهد شد.

نیک اقبالی با بیان اینکه پروازهای فرودگاه یاسوج در تعطیلات نوروزی با تدابیرجدید افزایش خواهد یافت، بیان کرد: توسعه ریلی و هوایی استان باعث شکوفایی ظرفیت های نهفته استان و موج افزایش گردشگر و مسافر به استان خواهد شد.

وی همچنین بر رفع نواقص آنتن دهی در محورهای مواصلاتی استان تاکید کرد.