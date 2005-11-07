به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر ، ابراهيم شيباني امروز در جمع خبرنگاران درباره رشد اقتصادي كشور درنيمه اول امسال گفت : هنوز محاسباتي در اين باره انجام نشده ولي برآورد رشد بيش از 6 درصد مي شود .

وي از هماهنگ شدن نرخ سود بانكي در دولت جديد خبر داد و خاطرنشان كرد : اميد دارم بانكهاي خصوصي نيز در اين راستا گام بردارند .

شيباني در ادامه از تصويب لايحه انتشار اوراق مشاركت در دولت خبر داد و اظهار داشت : احتمالا اين لايحه تاكنون به مجلس تقديم شده است .

وي درباره ماراتن تغيير و تحولات مديران نظام بانكي كشور افزود : اين امر با توجه به روي كار آمدن دولت جديد غير عادي به نظر نمي رسد .

وي در ادامه افزود : همچنين اكثريت مديران عامل جديد بانكها نيز داراي سابقه طولاني در زمينه بانكداري هستند .