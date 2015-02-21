اسلامیان فرد نزدیک به دولت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان پس از جلسه با مسئولان سازمان لیگ اظهار داشت: امروز میزبان آقایان تاج و عابدینی بودم و با این عزیزان در مورد مسائل مختلف صحبت های مناسبی را انجام دادیم. قسمتی از صحبت های ما در مورد مسائل داوری و مشکلاتی که این روزها مطرح شده است بود. نقطه نظرات مختلف را شنیدیم و قرار است کمیته داوران به آنها رسیدگی کند.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد سفر هفته گذشته اش به کویت خاطرنشان کرد: دلیل این سفر درباره منطقه تازه ای است که در آسیای مرکزی تشکیل داده ایم. در کشور کویت رفتم تفاهم نامه ای را در این خصوص امضا کردم. همچنین درباره بحث های تقویمی، اصلاح اساسنامه و هماهنگی هایی که باید داشته باشیم صحبت هایی شد.

کفاشیان در مورد حق پخش و این صحبت تاج که گفته است قرار است صدا و سیما پولی را پرداخت کند گفت: بله، وزیر ورزش در این مورد کارهایی را انجام داده و قول هایی را داده است. به امید خدا در همین اوایل اسفندماه از صدا و سیما مبلغی را در قالب حق پخش تلویزیونی دریافت می کنیم.

کفاشیان در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید چرا در نشست اخیر وزیر ورزش روسای فدراسیونها حضور نداشت بیان کرد: خودتان که گفتید آن زمان من در ایران نبودم و در سفر کویت حضور داشتم از این رو نتوانستم در این نشست حضور داشته باشم.

علی کفاشیان در پایان در مورد شایعه انتخاب اسلامیان که عنوان می شود به علت نزدیک شدن به دولت این انتخاب صورت پذیرفته است گفت: نه، من این حرف را قبول ندارم چرا که ما از طریق وزارت ورزش با دولت رابطه داریم و قرار نیست ارتباط دیگری بگیریم.