جزئیات امدادرسانی هلال احمر در ۶۶۵ حادثه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرادی‌پور با اشاره به اینکه ۳۳۲ مورد از حوادث هفته گذشته جاده‌ای و ۳۳ مورد شهری بوده است، اظهار کرد: به علاوه ۱۰۱ مورد از مجموع حوادث هفته گذشته مربوط به برف و کولاک، ۱۰ مورد سیل و آبگرفتگی، ۱۱ مورد کوهستان، ۴ مورد زمین‌لرزه، ۴ مورد طوفان و مابقی مربوط به سایر حوادث بوده است.

وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته ۱۲ هزار و ۵۷۱ تن حادثه دیده‌اند، گفت: از این میان ۱۰ هزار و ۳۱۵ تن در برف و کولاک، یک‌هزار و ۳۷۸ تن در جاده، ۹۱ تن در سیل و آبگرفتگی، ۸۷ تن در کوهستان، ۷۱ تن در طوفان، ۴۲ تن در شهرها، ۴۰ تن در رانش زمین، ۲۷ تن در ریزش آوار و مابقی در سایر موارد حادثه دیده‌اند.

مدیر کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات با اشاره به آسیب‌دیدگی یک‌هزار و ۳۱۵ تن در برف و کولاک حوادث هفته گذشته، گفت: در این میان یک‌هزار و ۳۳۵ تن در جاده، ۹۱ تن در سیل و آبگرفتگی، ۸۷ تن در کوهستان، ۷۱ تن در طوفان، ۴۲ تن در شهرها، ۴۰ تن در رانش ۲۷ تن در ریزش آوار و مابقی در سایر حوادث آسیب دیدند.

وی افزود: در مجموع این حوادث ۵۵۳ تن نجات یافتند که ۳۴۹ تن به مراکز درمانی منتقل و ۲۰۴ تن سرپایی درمان شدند.