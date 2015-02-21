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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۳۱

مادر دو شهید دفاع مقدس در مشهد آسمانی شد

مادر دو شهید دفاع مقدس در مشهد آسمانی شد

مشهد- پیکر مادر شهیدان محمود و محمد جواد شیری از شهدای افتخار آفرین هشت سال دفاع مقدس در جوار فرزندان شهیدش در گلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از  روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در مراسم تشییع این مادر ایثارگر، مسئولان و  خانواده های شهدا و ایثارگران و مردم مومن مشهد حضور داشتند.

شهید محمد جواد شیری چهارم اسفند ۱۳۶۰ در منطقه عملیاتی کرخه نور بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل شد.

محمود شیری نیز در ششم اردیبهشت ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی بانه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید و به برادر شهید و سایر همرزمانش پیوست.

این دو شهید غرورآفرین میهن اسلامی در بهشت رضای مشهد مقدس آرمیده اند.

 

کد مطلب 2502302

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