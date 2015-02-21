مادر دو شهید دفاع مقدس در مشهد آسمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در مراسم تشییع این مادر ایثارگر، مسئولان و خانواده های شهدا و ایثارگران و مردم مومن مشهد حضور داشتند.

شهید محمد جواد شیری چهارم اسفند ۱۳۶۰ در منطقه عملیاتی کرخه نور بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل شد.

محمود شیری نیز در ششم اردیبهشت ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی بانه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید و به برادر شهید و سایر همرزمانش پیوست.

این دو شهید غرورآفرین میهن اسلامی در بهشت رضای مشهد مقدس آرمیده اند.