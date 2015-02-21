به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب در دیدار با دبیر کل، اعضای شورای مرکزی و هیات اجرایی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه امیدواریم جلسات مشترک میان مجمع تقریب مذاهب و موتلفه اسلامی ادامه پیدا کند اظهار کرد: در بین واژگان اسلامی و قرآنی آن واژه ای که با حزب متناسب است بیت است که در قرآن کریم جایگاه ویژه ای دارد . بیت در تفکر اسلامی بافت واحدی را که برخوردار از مرکزیت معنوی و الهی است تشکیل داده و ساختار سازمان یافته ای است که تار و پود آن را تقوای الهی تشکیل می دهد.

وی افزود: مکه محل سازماندهی بیت الله است و بیت رسول الله (ص) بافت نخستینی است که توسط خود رسول اکرم تولید شده و تار و پود آن به وجود آمده و باید توسعه پیدا کنند زیرا هر چه قدر این باقت توسعه پیدا کند که بافتی حقیقی است و هر مجموعه ای به این بیت بپیوندد از این بیت خواهد شد و یک حزب اسلامی باید به این بیت بپیوندد که تار و پود آن را امر و نهی الهی تشکیل می دهد.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب خاطر نشان کرد: آنچه حزب موتلفه اسلامی را نگه داشته تنها عقیده نیست بلکه عقیده بر بستر تقوا است. آن تقوایی که باید بافت را شکل دهد به بستر نیاز دارد که بستر آن عقیده سالم است.

آیت الله اراکی در ادامه تصریح کرد: روایت داریم که ریشه ای که با تقوا روئیده باشد خراب نشده و خشک و هلاک نمی شود.

وی در ادامه و در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بم جمع تقریب مذاهب اظهار داشت: برای اینکه تقریب مذاهب تبدیل به واقعیت اجتماعی شود نیاز به ساز و کار دارد و تقریب به صرف گفت و گو و نظریه پردازی تقریب به وجود نمی آید.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه یکی از بنیادی ترین کارهای میدانی برای تقریب وجود تشکیلات هایی است که در میدان حاضر اند و هیچ تشکیلاتی الان پا به کار تر از موتلفه اسلامی در کشور نمی شناسیم گفت: ما می توانیم برای میدانی شدن تقریب از این حزب و توانمندی اش استفاده کنیم.

وی با اشاره به دیپلماسی وحدت بیان داشت: دیپلمای وحدت باید زمینه امت واحده شود و در عرصه های مختلف می توانیم با مجموعه موتلفه اسلامی همکاری داشته باشیم.

آیت الله اراکی تصریح کرد : ما در داخل بحران زیر خاکستر در زمینه تقریب داریم که اگر به دنبال علاج نباشیم و تدبیری نیندیشیم فردا دیر خواهد بود. دشمن به صورت گسترده ای کار می کند و اگر کسی خیال کند که کشورهای حاشیه خلیج فارس که همه ظرفیتشان را در میدان گذاشته اند تا جمهوری اسلامی را زمین بزنند اگر بگوئیم مایوس شده اند اینطور نیست بلکه سرمایه گذاری کلانی هم می کنند و خداوند حافظ این نظام بوده و ما باید وظیفه خود را عمل کنیم.

وی افزود: در نظریه ولایت فقیه اهل سنت نظر مخالف ندارد و ولی امر حاکم, عالم و عادل و باید ملتزم و پایبند به احکام اسلامی باشد و این در قانون اساسی وجود دارد و علما طوری قانون اساسی را تدوین کرده اند که با همه مذاهب اسلامی سازگار است.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب بیان داشت: هر کسی معتقد به اندیشه ولایت فقیه است می تواند در مجموعه تشکیلات ها حضور پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت های اقتصادی در کشور خاطر نشان کرد:متاسفانه یکی از مشکلات در اقتصاد کشور این است اینکه وزنه های اقتصادی ما در خدمت عناصر فاسد قرار می گیرد و همیشه خاطره خوب از بازار داشتیم که عناصر متدین و پایبند به اعتقادات بازار را اداره می کردند و بازار تکیه گاه دین و علما و مراجع بوده و متاسفانه الان شکل دیگری شده است.

وی افزود: قدرت اقتصاد از دست متدینین خارج شده و نو کیسه های به وجود آمده اند که هیچ چیز برای آنها مهم نیست واین خطر بزرگی است. فساد اقتصادی بنیان بر انداز است.

آیت الله اراکی اظهار داشت: اینکه شبکه هایی در بازار شکل بگیرد که حاکمیت روند فاسد را بر بازار به وجود آورند خطرناک است و یکی از کارهایی که موتلفه می تواند انجام دهد اینکه روند سالم اقتصادی را در بازار گسترش دهد.

وی افزود: متاسفانه در نظام بانکی مشکلات بسیاری است هر چند می توان سیستمی در نظام بانکی درست کرد که منطبق بر موازین باشد و متاسفانه الان ربا می گیرند و اسم آن عوض شده و این درست نیست.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه ایجاد روند سالم اقتصادی یک تکلیف است، افزود: ما مشکلی که در حوزه بانکداری داریم این است که سخن قرآن و خدا را قبول نداریم.

همچنین در این دیدار حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به چشم انداز ۱۵ ساله حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: در چشم انداز حزب موتلفه اسلامی سه رکن اساسی وجود دارد،یکی تقویت و تعمیق دائمی مسائل عقیدتی در موتلفه اسلامی است . یکی از دلایل انشعاب و منحل شدن بسیاری از احزاب را ناشی از ضعف عقیدتی می دانیم زیرا پایه های عقیدتی یک حزب حتی توسط موسسین آن از استحکام لازم برخوردار نیست.

وی دومین رکن این چشم انداز را توانمندی حزب موتلفه اسلامی در داشتن برنامه برای اداره کشور در شئون مختلف دانست و گفت: با نصیحت و پند و اندرز برنامه در نمی آید و برنامه نوشتن باید مانند نسخه نوشتن پزشک برای بیمار باشد. کلی گویی جوابگو نیست و ما در موتلفه کارگروههای مختلف داشته و راجع به مسائل مختلف داریم که محصول آن را به دولتهای مختلف داده ایم.

حبیبی سومین رکن چشم انداز را کادرسازی دانست و افزود: ما در موتلفه اسلامی کادر سازی خوبی داشته ایم و بیش از ۲۰۰۰ مدیر در مجموعه مدیران موتلفه اسلامی وجود دارد.

همچنین در این دیدار ترقی رئیس مرکز بین الملل حزب موتلفه اسلامی نیز ضمن بیان گزارشی از اجلاس احزاب اسلامی جهان بیان داشت: ما با کمک دوستان در مجمع تقریب مذاهب در مسیر اهداف مقدس انقلاب اسلامی و تقریب جهان اسلام گام برداشتیم و نیاز است با استمرار و پیگیری در برنامه های آینده شاهد حضور آنها باشیم.

وی افزود: نیاز به فرصت وجود دارد که بتوانیم زمینه شکل گیری اتحادیه احزاب اسلامی جهان را آماده کنیم.موتلفه اسلامی در داخل هم سعی کرده محور وحدت و انسجام نیروهای انقلاب و علاقه مندان به آرمانهای انقلاب را فراهم کند و همین سیاست را در عرصه بین المللی دنبال کنیم

ترقی همچنین با تاکید بر حضور مجمع تقریب در اجلاس احزاب اسلامی جهان گفت: حضور نمایندگان مجمع تقریب باید در اتحادیه احزاب اسلامی پر رنگ تر شود تا تاثیر لازم را در منطقه آسیا در آینده بگذارد.

بادامچیان نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نیز در این دیدار بیان داشت: روابط ما با اهل سنت از نظر درون حزبی و از نظر نظام در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت و از قبل در حزب جمهوری اسلامی سابقه آن را داریم.

وی افزود: با توجه به دهه چهارم انقلاب و نظم نوین جهانی و رویدادهای منطقه و بیداری اسلامی و شکست های صهیونیست ها و استکبار جهانی، ضرورت دارد تا خط و مش کلی و سیاست کلان در رابطه با اهل سنت در موتلفه طراحی شده که دارای چهار محور اصلی است.

بادامچیان گفت: اولین محور چگونگی رابطه و رفتار و گفتمان حزب با اهل سنت در داخل کشور, چگونگی رفتار و رابطه توسط نظام با اهل سنت که با هماهنگی همه مسئولان باید تنظیم شود, چگونگی ارتباط نظام با اهل سنت و سایر فرقه های مسلمان در سطح منطقه در کشور های اسلامی و غیر اسلامی و چهارمین محور چگونگی رابطه حزب موتلفه اسلامی با مسلمانان خارج از کشور است.