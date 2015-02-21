شهرستان پاکدشت قطب صنعتی و معدنی محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز علیرضا قاسمی فرزاد در آیین افتتاحیه مجموعه ورزشی کارگران پاکدشت با اشاره به پتانسیل و ظرفیت این شهرستان در زمینه های اقتصادی اظهار داشت: شهرستان پاکدشت به دلیل وجود شهرک های صنعتی و کارخانجات متعدد قطب صنعتی استان تهران و از پتانسیل و ظرفیت های بالایی در زمینه های اقتصادی برخوردار است.

فرماندار پاکدشت افزود: امروز شهرستان پاکدشت با جمعیتی بالغ بر چهارصد هزار نفر در زمینه های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی در استان تهران و کشور به عنوان یک قطب شناخته شده و کارگران و فعالان اقتصادی در بخش های مختلف برای رونق تولید و اقتصاد کشور تلاش می کنند.

وی با اشاره به نقش کارگران در توسعه و گسترض فعالیت های اقتصادی ادامه داد: کارگران همواره پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار نظام اسلامی و اهداف بلند آن قرار داشته و در دوران کنونی نیز با تمام توان در زمینه های اقتصادی و رونق تولید کشور تلاش می کنند.

قاسمی فرزاد اضافه کرد: مجموعه ورزشی کارگران پاکدشت به منظور تجلیل و قدردانی از زحمات فعالان کارگری شهرستان و با هدف ایجاد شور و نشاط میان کارگران و با حمایت و مساعدت دولت تدبیر و امید آماده بهره برداری شد و این اولین ورزشگاه ویژه کارگران در پاکدشت محسوب می شود.

وی ادامه داد: در زمینه بیمه سلامت شهروندان نیز کارهای موثری در سطح شهرستان انجام شده به طوری که بیش از 80 هزار نفر از مردم پاکدشت بیمه شده اصلی بوده که با بیمه شدگان تبعی به جمعیتی بالغ بر 320 هزار نفر می رسد.

گفتنی است ظهر امروز آیین افتتاح مجتمع ورزشی کارگران پاکدشت با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد لطفی نژاد مدیر کل تعاون استان تهران، فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، علیرضا قاسمی فرزاد فرماندار و مسئولان و مدیران اجرایی برگزار شد

زمین فوتبال این مجموعه نیز از زمین های استاندارد بین المللی است که تیم های ورزشی و باشگاهی در قالب تیم های کارگری و نیز تیم های ورزشی دیگر می توانند از آن استفاده کنند