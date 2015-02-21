سرعت توفان شن در زاهدان به بیش از ۱۰۰ کیلومتر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، توفان شدید که از روز گذشته آسمان سیستان و بلوچستان را فرا گرفته، از صبح امروز شدت گرفت به طوری که اکنون شعاع دید در زاهدان به کمتر از ۵۰ متر رسیده است.

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته توفان شدید همراه با گرد و خاک تا فردا در نواحی مرکزی، جنوبی و شمالی استان بویژه شهرستان زاهدان و محورهای مواصلاتی منتهی به این شهر ادامه دارد.

بر اساس گزارش های رسیده از سطح شهر، این توفان شدید تا کنون جدای از کندی رفت و آمد ها و تعطیلی مدارس زاهدان در شیفت عصر باعث شکسته شدن درختان، تابلوهای اماکن عمومی و دیگر خسارت ها شده که ستاد بحران سیستان و بلوچستان اعلام کرد در آینده ای نزدیک میزان خسارت ها را اعلام می کند.

همچنین بر اساس اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست اکون آلودگی هوا در زاهدان ۲۵ برابر استاندارد جهانی است که ضروری است که با این شرایط بحرانی مردم از سفرهای غیر ضروری پرهیز کرده و در صورت نیاز به تردد در اماکن عمومی حتما از ماسک استفاده کنند.