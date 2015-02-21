3000مسکن مددجویی پس از انقلاب درکهگیلویه وبویراحمد احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا متقی بعداز ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: خدمات احداث مسکن به مددجویان فاقد سرپناه در استان ارائه شده است.

وی همچنین بیان کرد: در سال جاری دومیلیارد تومان برای ارائه خدمات عمرانی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان پرداخت شده است.

متقی افزود: این خدمات عمرانی با توجه به نیازهای مددجویان به آنان ارائه شده است.

وی بیان داشت: امدادگران با ارتباط نزدیک با افراد تحت حمایت و با بازرسی‌های بعمل آمده از منازل مسکونی مددجویان، از محل زندگی مددجویان اطلاعات کافی داشته و در زمان های مختلف اقدامات لازم را در قالب ارائه خدمات عمرانی به مددجویان زیر پوشش انجام می‌دهند.

مدیرکل کمیته امداد استان گفت: در همین راستا ۳۵ مورد مسکن شهری برای مددجویان احداث شد که به هر کدام از مددجویان هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بصورت بلاعوض مساعدت گردید.

متقی افزود: همچنین احداث ۵۱۴ مورد سرویس های بهداشتی،۱۴۰ مورد بهسازی مسکن روستایی و ۲۲۳ مورد تعمیرات کلی، حصارکشی و احداث آشپزخانه از دیگر خدمات عمرانی ارائه شده به مددجویان در سال جاری بود.

وی معافیت انشعابات آب، برق، گاز و پروانه ساخت را از دیگر خدمات عمرانی ارائه شده به مددجویان عنوان کرد و افزود: واگذاری این انشعابات با همکاری سازمان‌های مربوطه صورت می‌گیرد و مددجویان پس از معرفی کمیته امداد با مراجعه به این سازمان‌ها از این نوع تسهیلات بهره‌مند می‌شوند.