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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۴۲

متقی عنوان کرد:

3000مسکن مددجویی پس از انقلاب درکهگیلویه وبویراحمد احداث شد

3000مسکن مددجویی پس از انقلاب درکهگیلویه وبویراحمد احداث شد

یاسوج - مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون نزدیک به سه هزار واحد مسکونی در سطح استان برای مددجویان این نهاد ساخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا متقی بعداز ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: خدمات احداث مسکن به مددجویان فاقد سرپناه در استان ارائه شده است.

وی همچنین بیان کرد: در سال جاری دومیلیارد تومان برای ارائه خدمات عمرانی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان پرداخت شده است.

متقی افزود: این خدمات عمرانی با توجه به نیازهای مددجویان به آنان ارائه شده است.

وی بیان داشت: امدادگران با ارتباط نزدیک با افراد تحت حمایت و با بازرسی‌های بعمل آمده از منازل مسکونی مددجویان، از محل زندگی مددجویان اطلاعات کافی داشته و در زمان های مختلف اقدامات لازم را در قالب ارائه خدمات عمرانی به مددجویان زیر پوشش انجام می‌دهند.

مدیرکل کمیته امداد استان گفت: در همین راستا ۳۵ مورد مسکن شهری برای مددجویان احداث شد که به هر کدام از مددجویان هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بصورت بلاعوض مساعدت گردید.

متقی افزود: همچنین احداث ۵۱۴ مورد سرویس های بهداشتی،۱۴۰ مورد بهسازی مسکن روستایی و ۲۲۳ مورد تعمیرات کلی، حصارکشی و احداث آشپزخانه از دیگر خدمات عمرانی ارائه شده به مددجویان در سال جاری بود.

وی معافیت انشعابات آب، برق، گاز و پروانه ساخت را از دیگر خدمات عمرانی ارائه شده به مددجویان عنوان کرد و افزود: واگذاری این انشعابات با همکاری سازمان‌های مربوطه صورت می‌گیرد و مددجویان پس از معرفی کمیته امداد با مراجعه به این سازمان‌ها از این نوع تسهیلات بهره‌مند می‌شوند.

کد مطلب 2502312

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