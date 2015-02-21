برگزیدگان نخستین رویداد کارآفرینی استان بوشهر مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر و مسئول برگزاری اولین رویداد کارآفرینی استان بوشهر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال شاهد برگزاری نخستین دوره از این رویداد مهم علمی بودیم که با استقبال خوبی روبرو شد.

عبدالمجید مصلح اضافه کرد: شناسایی ایده‌های نوآورانه و فناورانه، ایجاد یک تجربه توسعه ایده و تبدیل آن به محصول و ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری از مهمترین اهداف برگزاری این رویداد بود.

وی با اشاره به تلاش شرکت‌کنندگان این مسابقه طی 54 ساعت برای راه اندازی یک کسب و کار موفق، ادامه داد: مسابقات استارتاپ ویکند بوشهر در چارچوب برنامه جهانی استارتاپ ویکند برگزار شد.

رئیس دانشگاه خلیج فارس با اشاره به کیفیت بالای برگزاری این مسابقات به نسبت استارتاپ ویکندها در سایر استان‌ها، اضافه کرد: ایده‌های ارائه شده از کیفیت بالایی در زمینه‌های مختلف برخوردار بودند و دارای شرایط مناسبی برای تجاری سازی بودند.

وی با بیان اینکه هر یک از این ایده‌ها با جذب سرمایه گذار و حمایت مالی می‌توانند در بازار به خوبی ارائه شوند، تاکید کرد: ارزش فناوری و تجاری مطلوبی در همه آثار راه یافته به مرحله داوری وجود داشت.

لازم به ذکر است که در پایان این رویداد، 11 ایده به عنوان رتبه‌های برتر جشنواره انتخاب شدند که شامل آی‌پاساز برای عرضه مستقیم کالا بین تولید کنندگان و وارد کندگان است، وب‌سایت مشاوره‌ای برای انتخاب رشته در کنکور، برد برای اطلاع‌رسانی در زمینه برنامه‌های دانشگاهی، رنگارنگ برای علاقمندان به موسیقی،‌ماهی کوچولو به عنوان یک بازی برای پرورش ماهی، معمای آکو برای ارائه برای طرح و پاسخگویی به معما، شهر گرد برای حل مشکلات اساسی مسافران در یافتن مسیرها و دریافت اطلاعات شهرها، سوپرمارکت برای فروشنگان سوپرمارکت‌ها، ماهی یاب برای یافتن محل حضور ماهی‌ها در دریا، داده تمیز برای ارائه نظرات مصرف کنندگان به تولید کنندگان و انرژی سبز اقیانوس برای استفاده رایگان از انرژی نامحدود اقیانوس ها در تولید برق است.