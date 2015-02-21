هزینه های مهندسی ساخت و ساز در گلستان قسط بندی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ایری، بعد از ظهر شنبه، در دومین نشست مطبوعاتی خود با رسانه های استان، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن پنجم اسفند روز مهندس، از برگزاری جشن های این روز در شهرهای گلستان خبر داد و گفت: ۴ الی ۷ اسفند ماه سال جاری مراسم روز مهندس در شهرهای گرگان، گنبدکاووس، علی آباد کتول و ... برگزار خواهد شد و در این مراسم برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: در نظر داریم عملکرد خود را در معرض دید مردم قرار دهیم تا آن ها در مورد ما قضاوت کنند و ناظر بر عملکرد ما باشند.

وی افزود: سمت و سوی اقدامات ما ارائه خدمات مطلوب به مردم و مردم مدارانه است، به عبارتی مردم راس مثلث خدمات رسانی نظام مهندسی هستند و در دو راس دیگر مهندسان و دستگاه های اجرایی و حاکمیتی قرار دارند که به آن ها نیز پاسخگو هستیم.

ایری خاطرنشان کرد: برای ارائه خدمات به مردم آسیب شناسی و نیاز سنجی انجام شد و جلسات متعدد برگزار کردیم تا به این نتیجه رسیدیم بخش عمده این نیاز سنجی نسبت به پرداخت هزینه های مهندسی گله دارند.

وی با بیان این که تلاش مجموعه نظام مهندسی رونق بخشیدن به بخش ساخت و ساز است، اظهار کرد: در همین راستا و برای رفاه حال مردم نسبت به قسط بندی هزینه های مهندسی اقدام کردیم که بر همین اساس ۲۰ درصد هزینه به صورت نقدی و باقی طی دو سال دریافت خواهد شد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان تصریح کرد: شرایط ساخت و ساز کشور بداست و مهندسان با این اقدام به نوعی از خود گذشتگی کرده اند.

وی خواستار همراهی سایر دستگاه های دیگر در این مسیر شد و گفت: دو ارگان شهرداری و تامین اجتماعی نقش مهمی در این میان دارند و می توانند با چنین اقداماتی همراه خوبی برای رونق بخشی به ساخت و ساز باشند.

ایری اظهار کرد: ۲۲ کمیته در نظام مهندسی فعالیت می کنند و تلاش های خوبی برای ارائه خدمات به جامعه هدف های ما شده است.

وی با بیان این که از بودجه ۶ و نیم میلیارد تومانی سال جاری تنها ۵۰ درصد آن محقق شده است، گفت: مشکلاتی ما باعث شده تا ما به سمت صرفه جویی و کاهش هزینه ها پیش برویم و از هیات مدیره در این زمینه شروع کردیم.

رییس نظام مهندسی ساختمان گلستان در پاسخ به این سوال که چه تدابیری برای اشتغال مهندسان در نظر گرفته شده است، گفت: بر اساس قانون ما وظیفه نظارت داریم ولی برای ساماندهی مهندسان نیز برنامه هایی در نظر گرفته ایم که بخشی از آن تعامل با شرکت های خصوصی و استفاده از مهندسان جوان در این شرکت ها برای کسب تجربه و اشتغال است.