شهرداری راه را برای دلالان خدمات ساختمانی هموار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی پزشکی ظهر امروز در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان مسکن را گران‌ترین کالای سبد کالایی خانوارها دانست و اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که ایرانیان طی ۱۲ سال آینده باید با ساخت ۱۲ میلیون مسکن نیاز خود را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه سالانه در سطح جهان ۳۵۰ میلیون مسکن ساخته می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که تنها ۷۰ هزار واحد متعلق به کشور ایران است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان با بیان اینکه بین ۲۴ تا ۴۵ درصد از سرمایه‌گذاری کشور در بحث مسکن اتفاق می‌افتد، افزود: از این رو باید توجه داشته باشیم که مسکن کمتر از قوانین تغییر وضعیت جامعه تاثیرپذیر است و بیشتر مسکن بر روی جامعه تاثیرمی‌گذارد تا جامعه بر روی مسکن.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش عظیمی از مسکن کشور ایران را بافت فرسوده شامل می‌شود، گفت: در این راستا باید توجه داشت که عمر مفید یک ساختمان با کیفیت ساخت رابطه مستقیم دارد و از این رو برای افزایش سن ساختمان‌ها باید کیفیت ساخت مورد توجه قرار گیرد.

نگاه ارگان‌ها به ساخت و ساز باید جدای از اقتصاد و سودجویی باشد

پزشکی تعامل بین سازمان نظام مهندسی، شهرداری و شورای اسلامی شهر را تنها راه حل معضلات ساخت و ساز در شهر اصفهان عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا نگاه ما به ساخت و ساز باید جدای از مباحث اقتصادی و مسیر کثیف سودجویی باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس آمار ارایه شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ بیش از ۹۳ درصد از مهندسان ناظر ساختمان تعهدات خودشان را انجام نمی‌دهند، اظهار داشت: از این رو راه‌اندازی پلیس ساختمان می‌تواند اقدام موثری در راستای جلوگیری از تخلفات مهندسان ناظر داشته باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان با تاکید بر اینکه وظیفه مهندسین ناظر ورود به مباحث اجرایی نیست، ادامه داد: مهندسان ناظر فقط در راستای نظارت به پروانه به لحاظ فنی وظیفه دارند و از این رو گزارش شده که کار خود را به خوبی انجام نداده‌اند.

وی با اشاره به نامطلوب بودن مصالح و تجهیزات ساختمانی و ضمن ابراز تاسف از حادثه ساختمان سپهر ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که در شرایط موجود که تنها یک قلم از مصالح ساختمانی دارای شاخص‌های استاندار هستند و هنوز برای مابقی مصالح شاخص‌های استاندار تعریف نشده است نظام مهندسی نمی‌تواند اقدام مناسبی را انجام دهد.

پزشکی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۸۰ دوره آموزشی در کشور برگزار شده است، افزود: ۱۸۰ دوره از این برنامه‌های آموزشی در استان اصفهان برگزار شده است که ۳۰ درصد از بار آموزشی کشور را شامل می‌شود.

۲۷ هزار مهندس ناظر در سازمان نظام مهندسی فعال هستند

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی استان اصفهان به صورت مستقل هیچ قانونی را تدوین نمی‌کند، ادامه داد: در حال حاضر ۲۷ هزار مهندس ناظر در این سازمان عضو هستند و چنانچه هر یک از این افراد خارج از شیوه نامه فعالیت داشته باشند مورد هجوم و اتهام قرار خواهند گرفت.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان با بیان اینکه نارضایتی‌های اعلام شده از سوی افراد در راستای فعالیت مهندسان ناظر از قالب مردم نبوده و بیشتر ریشه متضرر شدن برخی از اجرای قانون را دارد، ادامه داد: نارضایتی‌های ایجاد شده ناشی از متضرر شدن دلالان و سودجویان است که این امر به شهرداری فشار آورده است.

برخی از مسئولان شهرداری تفاهم‌نامه نانوشته از نظام مهندسی می‌خواهند

وی در ادامه از برخی از تفاهم‌نامه‌های نانوشته بین شهرداری و نظام مهندسی سخن به میان آورد و بیان داشت: خیلی از آقایان در شهرداری می‌دانند که برخی از اقداماتشان خلاف قانون است و از این رو تفاهم‌نامه‌های نانوشته‌ای را از سازمان نظام مهندسی می‌خواهند.

پزشکی ادامه می‌دهد: برای مثال سازمان نظام مهندسی بر اساس قانون بر این باور است که باید ساختمان‌های گروه الف ۸ ناظر داشته باشد و این در حالی است که در اصفهان یک ناظر و ۲ طراح برای ساختمان‌های ردیف الف در نظر گرفته می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر هیچ کس مسئولیت ایمنی تاسیسات ساختمان را عهده دار نمی‌شود، ادامه داد: این مسئولیت در حال حاضر بر عهده مهندسی سازه گذاشته شده است که این نهاد نیز از انجام این مسئولیت شانه خالی می‌کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه معاونت شهرسازی اصفهان برداشت‌های اشتباهی از مقررات ملی ساختمان دارد، افزود: برای مثال در حال حاضر شهرداری در خصوص ثبت عملکرد مهندسان ناظر امتناع کرده و به قولی این قانون را دور می‌زند که این امر دلالان و سودجویان بخش مسکن را نیز خوشحال کرده است.

ساختمان سپهر دارای مجری ذی صلاح نبوده است

وی در خصوص حادثه ساختمان سپهر نیز بیان داشت: این ساختمان دارای مجری ذی‌صلاح نبوده و از ایمنی لازم نیز برخوردار نبوده است و نظر نهایی خود را باید پس از بررسی‌های بیشتر اعلام کنم.

پزشکی راه حل کاهش پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ را اجرای پلیس ساختمان دانست و ابراز داشت: در این راستا لازم می‌دانم که این طرح هر چه زودتر اجرایی گردد.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری نمی‌تواند سازمان نظام مهندسی را از اجرای فعالیت‌های خود منع کند، ادامه داد: چنانچه شهرداری کنترل لازم را روی پروژه ‌ها داشته باشد نظام مهندسی نیز باید وظیفه خود را انجام دهد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان درادامه در پاسخ به اظهارات مهدوی معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان مبنی بر اینکه پزشکی نظر شخصی خود را در خصوص فعالیت‌‌های شهرداری در حوزه مهندسی ناظر ساختمان‌‌ها و دور زدن برخی از قوانین توسط شهرداری ارایه کرده است، ادامه داد: باید توجه داشت که شهرداری برخی از مواقع کاری را انجام می‌دهد و یا طرحی را به تصویب می‌رساند که به دنبال آن راه را برای برخی سودجویان هموار می‌کند و شهرداری نباید نسبت به این مسایل غافل باشد.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم که روند صدور پروانه ساختمان و ثبت ساختمان فرصت خوبی را در بخش خدمات ساختمانی برای دلالان ایجاد کرده است.