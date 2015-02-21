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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۳۵

سمینار سیستم مراقبت از خون برگزار می شود

سمینار سیستم مراقبت از خون برگزار می شود

سمینار آموزشی سیستم مراقبت از خون (هموژیلانس) با تخصیص امتیاز بازآموزی در پايگاه مركزي انتقال خون استان تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان، پرستاران و كاركنان بانک خون بیمارستان‌هاي پارس، مهر، آپادانا و وليعصر(ع) ناجا هفتم اسفند ماه جاری در اين سمينار حضور خواهند داشت.

دكتر آزيتا چگيني مسئول واحد همووي‍ِ‍‍‍ژيلانس و پيگيري كميته بيمارستاني انتقال خون تهران در اين باره اظهار كرد: هدف از برگزاري اين سمينار استقرار و بازآموزي  سيستم هاي مراقبت از خون در بيمارستانهاي تهران است.

وي افزود: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام گرفته، قرار است اين سمينار هرماه براي بيمارستانهايي كه درخواست اين دوره  آموزشي را دارند طبق اولويت و زمان درخواست آنها برگزارشود.

کد مطلب 2502320
حبیب احسنی پور

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