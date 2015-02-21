سمینار سیستم مراقبت از خون برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان، پرستاران و كاركنان بانک خون بیمارستان‌هاي پارس، مهر، آپادانا و وليعصر(ع) ناجا هفتم اسفند ماه جاری در اين سمينار حضور خواهند داشت.

دكتر آزيتا چگيني مسئول واحد همووي‍ِ‍‍‍ژيلانس و پيگيري كميته بيمارستاني انتقال خون تهران در اين باره اظهار كرد: هدف از برگزاري اين سمينار استقرار و بازآموزي سيستم هاي مراقبت از خون در بيمارستانهاي تهران است.

وي افزود: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام گرفته، قرار است اين سمينار هرماه براي بيمارستانهايي كه درخواست اين دوره آموزشي را دارند طبق اولويت و زمان درخواست آنها برگزارشود.