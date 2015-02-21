توفان شن پروازهای فرودگاه بین المللی زاهدان را لغو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر شدت وزش توفان شن و کاهش دید شش پرواز ورودی و خروجی این فرودگاه لغو شد.

وی افزود: این پرواز ها در مسیرهای تهران-زاهدان-مشهد و مشهد-زاهدان-چابهار و بالعکس به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین وزش توفان شن محور مواصلاتی زاهدان به کرمان و زاهدان به سه راهی دشتک که راه ارتباطی زابل و بیرجند نیز محسوب می شود را مسدود کرد.

بر اساس اعلام هواشناسی سیستان و بلوچستان پدیده گرد و غبار و وزش توفان شن تا فردا عصر در زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان ادامه دارد و اکنون شعاع دید در زاهدان به کمتر از ۵۰ متر رسیده است.

این شرایط جوی بسیار تنفس را برای مردم سخت کرده است و مردم از صبح امروز به سبب بد بودن هوا در خانه های خوب حبس شده اند.