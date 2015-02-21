به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، مسابقات شمشیربازی کلاس آ جهان که از روز جمعه با حضور 208 شمشیرباز برتر دنیا در لهستان آغاز شد، امروز شنبه با برگزاری دیدارهای جدول 64 نفره انفرادی پیگیری شد.

در این مرحله از رقابت ها علی پاکدامن که با غلبه برحریفانی از شیلی، فرانسه، اکراین، بلاروس، لهستان و قزاقستان وارد جمع 64 بازیکن برتر شد در مصاف با نماینده آمریکا 15 بر 12 شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.

محمد رهبری که با شکست دادن نمایندگان ایرلند، لهستان، چین، روسیه و شیلی و بلاروس درمرحله مقدماتی موفق به صعود مستقیم شده بود نیز در جدول 64 نفره مقابل نماینده بلاروس که قهرمانی جهان را هم در اختیار دارد 15 بر 13 شکست خورد و حذف شد.

حذف پاکدامن و رهبری در حالی رقم خورد که مجتبی عابدینی با کسب پیروزی های ارزشمند برابر حریفان قدر خود موفق به صعود تا جمع 16 بازیکن برتر شد.

این شمشیرباز که در مرحله مقدماتی مسابقات کلاس آ لهستان موفق به پیروزی مقابل نمایندگان مجارستان، چین، انگلستان، لهستان و اسپانیا و صعود مستقیم به جدول 64 نفره شده بود، امروز و در این مرحله با غلبه بر قهرمان روس به جدول 32 نفره صعود کرد.

عابدینی در ادامه دیدارهای خود نیز یاکامنکو از روسیه که قهرمانی المپیک و جایگاه دوم رنکینگ جهانی را در اختیار دارد را هم در رقابتی نزدیک و پایاپای 15 با 14 شکست داد و با صعود به جمع 16 بازیکن برتر دنیا نتیجه ای درخشان برای خود و شمشیربازی ایران رقم زد.

عابدینی شامگاه امروز شنبه رقابت های خود در مسابقات کلاس آ لهستان را در جدول 16 نفره پیگیری خواهد کرد. در چاچوب مسابقات شمشیربازی کلاس آ لهستان روز گذشته محمد فتوحی از دور مسابقات کنار رفت.