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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۵۷

مخالفت حزب حاکم با بررسی فعالیت های داعش در ترکیه

مخالفت حزب حاکم با بررسی فعالیت های داعش در ترکیه

حزب حاکم ترکیه درخواست پارلمان برای تحقیق درباره فعالیت های تروریستی داعش در خاک این کشور را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، پیشنهاد پارلمان ترکیه برای تحقیق درباره فعالیت های گروه تروریستی داعش در خاک ترکیه با رای مخالف نماینده های حزب حاکم توسعه و عدالت مواجه شد.

ناظم گور معاون حرب دموکراتیک خلق این این پیشنهاد را ارائه کرده بود در این خصوص گفت: رای حزب حاکم به این پیشنهاد نشان دهنده این است که دولت ترکیه هنوز از اتخاذ موضع شفاف در قبال گروه داعش خودداری می کند.

همچنین رفیق اریلماز معاون حزب جمهوری خلق در این خصوص گفت: این سیاست حزب حاکم تهدیدات امنیت ملی زیادی را برای ترکیه به بار خواهد آورد

کد مطلب 2502324
پیمان یزدانی

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