به گزارش خبرنگار مهر، حبیب رستمی ظهر شنبه در اولین دوره مسابقات استارتاپ ویکند بوشهر اظهار داشت: استفاده مناسب از ایده‌ها به عنوان یک هدف بسیار مهم در دستور کار است و برنامه‌های مختلفی در این راستا اجرا می شود.

وی با تاکید بر لزوم اجرای چنین برنامه‌هایی در آینده، خاطرنشان ساخت: ایده‌هایی را که در این جشنواره داوری شدند را در پارک علم و فناوری و مرکز رشد مورد حمایت قرار خواهیم داد و وام بلاعوض ۵۰ میلیون ریالی نیز به ایده برتر این جشنواره طی یک هفته و بدون طی مراحل اداری اعطا خواهیم کرد.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس اضافه کرد: حمایت‌های لازم را برای توسعه ایده و اجرایی سازی آن خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم تا از همه ظرفیت‌ها در این راستا استفاده کنیم.

بنیانگذار گروه استارتاپ ویکندهای ایران نیز در این آئین اظهار داشت: ابتدای راه‌اندازی یک کسب و کار موفق همین برنامه استارتاپ ویکند است که برای توسعه این برنامه‌ها در سطح کشور برنامه داریم.

ناصر غانم زاده با بیان اینکه همه شرکت‌کنندگان در این مسابقه برنده هستند، اذعان داشت: برنده واقعی و اصلی کسی است که بعد از اختتامیه دوباره شروع کند و با گسترش ایده خود، کسب و کار موفقی را ایجاد کند.

لازم به ذکر است که ۱۰۰ نفر در اولین دوره مسابقات استارتاپ ویکند بوشهر شرکت کردند و ۳۵ ایده در این زمینه ارائه شد که سه ایده از این بین به عنوان برنده این دوره از مسابقات معرفی شد.

در این مسابقات، تیم «داده تمیز» به مقام اول رسید که ۵۰ میلیون ریال وام بلاعوض از سوی پارک علم و فناوری خلیج فارس و ۲۰ میلیون ریال وجه نقد از سوی دانشگاه خلیج فارس به وی اعطا شد و همچنین تیم ارائه دهنده ایده «ماهی یاب» دوم شد و گروه ارائه دهنده ایده «برد» نیز سوم شد.

در پایان این رویداد، ۱۱ ایده به عنوان رتبه‌های برتر جشنواره انتخاب شدند که شامل آی‌پاساز برای عرضه مستقیم کالا بین تولید کنندگان و وارد کندگان است، وب‌سایت مشاوره‌ای برای انتخاب رشته در کنکور، برد برای اطلاع‌رسانی در زمینه برنامه‌های دانشگاهی، رنگارنگ برای علاقمندان به موسیقی، ‌ماهی کوچولو به عنوان یک بازی برای پرورش ماهی، معمای آکو برای ارائه برای طرح و پاسخگویی به معما، شهر گرد برای حل مشکلات اساسی مسافران در یافتن مسیرها و دریافت اطلاعات شهرها، سوپرمارکت برای فروشنگان سوپرمارکت‌ها، ماهی یاب برای یافتن محل حضور ماهی‌ها در دریا، داده تمیز برای ارائه نظرات مصرف کنندگان به تولید کنندگان و انرژی سبز اقیانوس برای استفاده رایگان از انرژی نامحدود اقیانوس ها در تولید برق است.