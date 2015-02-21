خاطره ربیعی از برخورد پرستاران/پاسخ وزیر بهداشت به پرستار معترض

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور پرستاران نمونه از سراسر کشور در سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

مجری مراسم سید جواد هاشمی از بازیگران سینما و تلویزیون بود.

اجرای کنسرت محمد علیزاده خواننده پاپ کشورمان ، یکی از برنامه های این همایش پرستاری بود.

وزیر بهداشت به دلیل اینکه در مراسم رونمایی از سامانه آنلاین پروانه مطب سازمان نظام پزشکی حضور داشت، با تاخیر طولانی در مراسم روز پرستار حاضر شد.

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، معاونان درمان، پرستاری و قائم مقام وزیر بهداشت، به همراه مدیران ارشد سازمان نظام پرستاری، از جمله حاضران در این همایش بودند.

در هنگام ورود وزرای بهداشت و رفاه به سالن برگزاری همایش، نرگس محمدی از بازیگران سینما و تلویزیون مشغول گفتگو با سید جواد هاشمی بود که وقتی وزیر بهداشت را مخاطب صحبت های خود قرار داد، از او خواست که حقوق پرستاران را افزایش دهد. این خواسته نرگس محمدی، با تشویق حاضران همراه شد.

وقتی مجری برنامه از خانم محمدی خواست که با وزیر بهداشت گفتگو کند، شخصی از بین جمعیت با صدای بلند گفت که می خواهد به نمایندگی از پرستاران با وزیر بهداشت حرف بزند. در همین حال، مسئولان نظام پرستاری با اشاره به یکدیگر، مجری برنامه را متوجه ساختند که امکان صحبت آن شخص وجود ندارد.

مرد جوان خودش را پرستار یکی از بیمارستان های تهران معرفی کرد و دوباره درخواست کرد که بیاید بالا و حرفش را با وزیر بزند.

درخواست مرد جوان با صدای بلند از مجری برنامه، با تشویق حاضران همراه شد که می خواستند اجازه بدهد او حرفش را بزند.

هنگامی که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد سخنرانی در مراسم را داشت، پرستار معترض دوباره خواست حرف بزند که ربیعی گفت کار ما این است که صداهای خاموش را بشنویم.

وی خطاب به همان فرد معترض، اظهارداشت: البته من مجری برنامه نیستیم که وقت بدهم به شما بیایید حرف بزنید.

ربیعی در ادامه به ذکر خاطره ای از نحوه رفتار پرستاران با بیماران و همراهان آنها پرداخت و گفت: وقتی پسرم تصادف کرد و در بیمارستان بستری شد، این پرستاران بودند که بالای سرش حضور داشتند. در همین لحظه، پرستاران حاضر در مراسم، ربیعی را با صدای دست هایشان تشویق کردند.

در هنگامی که نوبت به سخنرانی دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت رسید، صدای اعتراض پرستار مرد ادامه داشت که وزیر خطاب به او گفت: من آمادگی دارم که بعد از بنده بیایید بالا و در 5 دقیقه حرف هایتان را بزنید.

بعد از سخنرانی وزیر بهداشت، نوبت به تقدیر از پرستاران نمونه رسید و بعد از آن، مراسم پایان یافت.