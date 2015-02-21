دفع حمله داعش در شمال شرق سامراء/ تداوم کمک آمریکا به تکفیریها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین اعلام کرد: تانکهای عراقی با حمایت نیروهای مردمی ادوات داعش را در منطقه سور شناس در شمال شرق سامراء هدف قرار دادند.

این منبع بیان کرد: نیروهای امنیتی با حمایت نیروهای مردمی مراکز تروریستها را در استان صلاح الدین هدف قرار دادند.نیروهای امنیتی وابسته به فرماندهی عملیات سامراء حمله داعش به مراکز امنیتی در منطقه سورشناس را در سامراء دفع کردند.

به گفته این منبع در این درگیری ها شماری از داعشی ها به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر شاهدان عینی در استان نینوا از فرود آمدن بالگرد آمریکایی حامل سلاح در اردوگاه الغزلانی وابسته به داعش در جنوب موصل خبر دادند.

به گفته این شاهدان این بالگرد از نوع شینوک حامل سلاح و مهمات مختلف بامداد امروز در این اردوگاه فرود آمدند.تروریستهای داعش در این مکان به طور گسترده حضور یافتند.