به گزارش خبرگزاري " مهر" درپايان اين جلسه مسوولين كميته هاي فدراسيون كشتي طي نامه اي به رياست سازمان تربيت بدني ، حمايت قاطع خودراازكانديداتوري اسداله رضايي جهت احرازپست دبيري اين فدراسيون اعلام كردند .

دراين نامه خطاب به محمدعلي آبادي رياست سازمان تربيت بدني آمده است : روساي كميته هاي فدراسيون كشتي كه اكثرا ازخبرگان و دست اندركاران كشتي مي باشند حمايت خود را از اسداله رضايي بعنوان منتخب فدراسيون براي پست دبيري فدراسيون كشتي اعلام مي دارند و ايشان را ازخبرگان كشتي و ازهرنظربا تجربه وعاشق اين ورزش مي دانند.

دراين نامه همچنين تقاضا شده نسبت به زمان برگزاري مجمع تسريع شود.



