به گزارش خبرگزاري " مهر" درپايان اين جلسه مسوولين كميته هاي فدراسيون كشتي طي نامه اي به رياست سازمان تربيت بدني ، حمايت قاطع خودراازكانديداتوري اسداله رضايي جهت احرازپست دبيري اين فدراسيون اعلام كردند .
دراين نامه خطاب به محمدعلي آبادي رياست سازمان تربيت بدني آمده است : روساي كميته هاي فدراسيون كشتي كه اكثرا ازخبرگان و دست اندركاران كشتي مي باشند حمايت خود را از اسداله رضايي بعنوان منتخب فدراسيون براي پست دبيري فدراسيون كشتي اعلام مي دارند و ايشان را ازخبرگان كشتي و ازهرنظربا تجربه وعاشق اين ورزش مي دانند.
دراين نامه همچنين تقاضا شده نسبت به زمان برگزاري مجمع تسريع شود.
جلسه هفتگي مسئولين كميته هاي فدراسيون كشتي روز گذشته درمحل اين فدراسيون و به رياست محمدرضا طالقاني تشكيل و طي آن بر نامزدي پست دبيري فدراسيون از جانب اسداله رضايي تاكيد شد.
به گزارش خبرگزاري " مهر" درپايان اين جلسه مسوولين كميته هاي فدراسيون كشتي طي نامه اي به رياست سازمان تربيت بدني ، حمايت قاطع خودراازكانديداتوري اسداله رضايي جهت احرازپست دبيري اين فدراسيون اعلام كردند .
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