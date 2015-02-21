اراضی 3500 هكتاری امامزاده جعفر گچساران آبیاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگاني بعدازظهر شنبه در نشستي مشترك با مديرعامل شركت امور آب منطقهای و نمايندگان كشاورزان روستاهای هدف در طرح آبرساني به اراضي دشت امامزاده جعفر اظهار داشت: به زودی مقدمات شروع عمليات فاز سه و چهار آبرسانی به این دشت آغاز می شود.
وي ميزان اعتبار مورد نياز براي اجراي شبكههاي سه و چهار و فرعي در اين طرح را ۵۰۰ ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: اين مبلغ از محل اعتبارات ملي تأمين خواهد شد.
گوهرگانی بر تشكيل تعاوني آببران در اين طرح تاکید کرد و افزود: براي اسفاده بهينه، بالابردن ضريب اطمينان و بهرهبرداري به موقع و درگير کردن بهرهبرداران با كار و تلاش، تشكيل تعاونيهاي آببران از سوي كشاورزان و باغداران ضروري است.
وي تشكيل تعاونيهاي باغداران، آببران و همه بخشهاي كشاورزي را از سياستهاي مهم وزارت جهاد كشاورزي و اين سازمان دانست و بیان داشت: اين سياست با هدف مردمي كردن مديريت كشاورزي دنبال ميشود.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد گفت: اين شركتها در هر هشت روستای این منطقه و با مشاركت همه باغداران و كشاورزان بايد تشكيل شود و بعد از آن از بين اين هشت تعاوني، اتحاديه آببران شكل گيرد تا در موقع افتتاح و بهرهبرداري از اين طرح آبرساني، نماينده كشاورزان مشخص باشد.
گوهرگاني تأكيد كرد: اگر اين مهم اتفاق بيفتد و كشاورزان با سياستهاي اين سازمان همراه باشند بدون شك مشكلاتی چون برخي طرحها از جمله دشت ليشتر ایجاد نخواهد شد.
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