به گزارش خبرنگار مهر، سید نواب موسوی ظهر شنبه در حاشیه نشت برنامه‌ریزی جشن فرهنگ گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه از سری برنامه‌های جشن فرهنگ گناوه است که در چهارم اسفندماه ساعت 16 در بوستان هنرمندان گشایش می یابد و به مدت یک هفته تا ساعت 20 ادامه خواهد یافت.

مسئول انجمن عکاسان گناوه گفت: پنجمین نمایشگاه عکس با قابی از گناوه به همت انجمن عکاسان گناوه و با همکاری انتشارات دریانورد، اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و شهرداری گناوه برگزار خواهد شد.

موسوی با تقدیر ویژه از شهرداری، سبحانی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه و ملک‌زاده مسئول روابط عمومی شهرداری گناوه بیان داشت: از همه نهادها و افراد ذکر شده برای حمایت آنها از عکاسان گناوه تشکر می کنم و باید بگویم که مسئول روابط عمومی شهرداری گناوه در طی این َسه سال حامی تمام قد انجمن عکاسان و به ویژه نمایشگاه عکس جشن فرهنگ گناوه هستند.

وی با اشاره به اسامی عکاسان شرکت کننده در نمایشگاه عکس با قابی از گناوه افزود: سید نواب موسوی، غلامحسین دریانورد، صادق فولادچنگ، مجید مظفری، امیر سرداری، میلاد بحرینی، صادق کشت ورز، امیر حیدرزاده، عادل رحیمی، حسین بهمرد، میلاد تیرنا، محمد فرخی نیا، علی شهابی، داراب خضری، سید جواد صدری، رضا هنرکار، مهدی کمالی، امین رستمی و بانو پرنیا کاظمی، حکیمه غلامی، فهیمه عشایری و سیده الهه موسوی عکاسانی هستند که آثار آنها در این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشته خواهد شد.

موسوی با بیان اینکه ۲۲ عکاس با ۴۵ قطعه عکس در پنجمین نمایشگاه عکس با قابی حضور دارند، ادامه داد: هیئت انتخاب عکس این نمایشگاه نیز غلامحسین دریانورد، سید نواب موسوی، صادق فولادچنگ، مهدی کمالی و رضا هنرکار هستند.

وی تاکید کرد: هیئت انتخاب عکس این نمایشگاه، از میان ۳۱۵ قطعه عکس، ۴۵ قطعه را برای نمایشگاه انتخاب کرد و باید بگویم که عکاسان حاضر در نمایشگاه همه عضو خانه عکاسان گناوه هستند.

موسوی تصریح کرد: جا دارد در اینجا از انتشارات دریانورد و تلاش‌های جناب آقای دریانورد در برپایی هر ساله جشن فرهنگ گناوه و به ویژه نمایشگاه عکس از طرف تمام هنرمندان قدردانی کنم.

مسئول انجمن عکاسان گناوه در پایان گفت: از فرماندار فرهنگی شهرمان جناب آقای یوسفی تقدیر ویژه دارم که با حضورش در انجمن عکاسان و حمایت های چشمگیرش از انجمن عکاسان دلگرمی خاصی به عکاسان داده اند.