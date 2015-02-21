مسئولان با دغدغه های مردم در تامین مسکن آشنا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر شنبه در مراسم افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در قزوین که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد اظهارداشت: امسال دومین سفر وزیر راه به استان است که از اهتمام جناب آقای آخوندی برای حل مشکلات حوزه راه و مسکن سپاسگزاریم و امیدواریم در این سفرها گره گشای مشکلات باشند.

روزبه بیان کرد: خوشبختانه تاکید و پیگیری وزیر محترم در سفر قبلی موجب شد تا مشکلات اوقافی بودن زمینهای الوند و شهرستان البرز پس از سه دهه حل شود و تا پایان امسال مسائل باقیمانده نیز برطرف خواهد شد.

خدمات ارائه شده در مسکن مهر استان قزوین قابل تقدیر است

استاندار قزوین از خدمات ارائه شده در پروژه مسکن مهر استان تشکر کرد و یادآورشد: انصافا کارهای زیادی در این پروژه صورت گرفته و همه مدیران ذیربط همت خود را برای خدمت رسانی انجام داده اند اما حجم کار زیاد است و نمی توان بسرعت همه نیازها را تامین کرد.

روزبه گفت: مهرگان یک شهرک بزرگ با ظرفیت دو برابر شهر محمدیه است و تاکنون نیز با همکاری و تعامل مدیران و پیگیری همه جانبه توانسته ایم کار را به این مرحله برسانیم.

این مسئول اضافه کرد: با تشکیل یک کارگروه ویژه به ریاست معاون عمرانی استانداری در هر دو هفته جلسات بررسی مشکلات روبنایی، بازدیدها و تصمیم گیری اجرایی صورت می گیرد و حتی یک روز هم کار خدمت رسانی به این شهرک را رها نکرده ایم و از این پس نیز این شرایط با جدیت ادامه خواهد داشت تا کار به سرانجام برسد.

استاندار قزوین یادآورشد: خوشبختانه تیم راهداری استان هم با تلاش شبانه روزی در شرایط تغییرات جوی با مدیریت منسجم بخوبی عمل می کند و همین امروز که از شب گذشته بارش داشتیم با مدیریت جهادی توانستند جاده ها را باز کنند تا تردد مردم با وقفه مواجه نشود.

وی بیان کرد: قزوین گردنه های صعب العبور، مسیرهای کوهستانی و جاده های پر ترافیکی دارد که با حضور نیروهای پلیس راه، جمعیت هلال احمر، اورژانس، راهداران امینت لازم برای جابجایی مسافران و کالاها بخوبی در محورهای مواصلاتی استان فراهم شده است.

با دغدغه های مردم آشنا هستیم

روزبه با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی ساکنان شهرک مهرگان گفت: همه دغدغه های شما مردم را می دانیم و چیزی از نگاه مسئولان پنهان نیست و همه این موارد را با وزیر نیز مطرح کرده ایم و دنبال راهکار اجرایی برای حل آنها هستیم تا رضایت مردم را تامین کنیم.

در این سفر وزیر راه و شهرسازی ضمن افتتاح مجموعه ۳۸۷ واحدی ارغوان در شهرک مهرگان به طور همزمان ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای استان را افتتاح کرد.

در سفر یک روزه وزیر راه وشهرسازی چهار هزارو ۷۲۲ واحد در شهرک مهرگان، ۹۶۲ واحد در شهرستان آبیک، ۲۹۶ واحد در تاکستان، ۸۵۰ واحد در قزوین، ۵۰۰ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و دو هزارو ۴۹۲ واحد در بافت فرسوده به طور همزمان به بهره برداری رسید.

همچنین بهره بر داری از مسجد پیامبر اعظم با یک هزارو ۶۰۰ متر زیربنا و ۱۱ میلیارد ریال هزینه از محل اعتبارات یارانه ای وزارت راه و شهرسازی با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.

سالن ورزشی چند منظوره تختی در شهرک مهرگان با یک هزارو ۳۵۰ مترمربع زیربنا و مساحت شش هزارو ۲۷۰ متر و ۱۵ میلیارد ریال که در مدت دو سال ساخته شده است به بهره برداری رسید.

همچنین درمانگاه شهرک مهرگان با ۱۴ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال و ۷۳۵ متر زیربنا با ۶۶۵ متر محوطه و ۲۳۰ متر دیوارکشی از دیگر طرح هایی بود که با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

بهره برداری از سه باب مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرک مهرگان با ۴۵ میلیارد ریال اعتبار و ۴ هزارو ۸۵۰ متر زیربنا و ۹۱۰ متر دیوارکشی با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح و به بهره برداری رسید.