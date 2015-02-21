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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۲۸

حمایت مردم روسیه از رئیس جمهور این کشور

حمایت مردم روسیه از رئیس جمهور این کشور

مردم روسیه با تجمع در میدان سرخ مسکو از سیاست های «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور در قبال تحولات اوکراین حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در اولین سالگرد کودتا در کی یف مردم روسیه با تجمع در میدان سرخ مسکو از سیاست های رئیس جمهور کشورشان در قبال تحولات اوکراین حمایت کردند.

بنا بر این گزارش، در حالی که مردم کی یف سالروز انقلاب در اوکراین را که طی آن دولت ویکتور یانوکوویچ رییس جمهور مخلوع این کشور برکنار شد، برگزار کردند، مردم روسیه در راهپیمایی در میدان سرخ مسکو این تحول را کودتایی خوادند که توسط غرب حمایت و هدایت شد.

تجمع کنندگان در میدان مسکو از اقشار مختلف جامعه روسیه و حتی مناطق مختلف این کشور از جمله چچن بوده اند.

تظاهرات کنندگان در میدان سرخ هدف از حضور خود در این تجمع را حمایت از «ولادیمیر پوتین» رییس جمهور روسیه اعلام کرده و گفتند می خواهند نشان دهند که روسیه یک کشور قدرتمند است و اجازه نخواهند داد که غرب تلاش های خود برای سرنگونی دولت پوتین را عملی کند.

کد مطلب 2502336
پیمان یزدانی

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