به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی ابوحمزه بعدازظهر شنبه در اختتامیه برنامه اردوی فرهنگی و تربیتی و در جمع مربیان و سرگروه های حلقه های صالحین با بیان اینکه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همواره در موضع عمل بوده اند، اظهار داشت: دشمنان اسلام همیشه در موضع عکس العمل هستند.

وی با اشاره به این نکته که جوانان باید اسلام شناس باشند، افزود: فرزندان و پیروان امام و یار و یاوران ولایت فقیه باید حرکتی فعال و پویا داشته باشند.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با اضافه کردن این مطلب که سنگ بنای اسلام براساس معنویت، عقلانیت و عدالت گذاشته شده، گفت: عقلانیت در راستای عقاید و اصول، معنویت برپایه اخلاقیات و عدالت در عرصه شریعت و فقه است.

ابوحمزه با بیان اینکه باید در مقابل باورها و اندیشه های دشمن بایستیم، اذعان داشت: جنگ در دنیای کنونی جنگ بین افکار و اندیشه هاست.

وی با اشاره به قرآن به عنوان پرفروش ترین کتاب در تعطیلات کریسمس اروپا، افزود: دشمن در صحنه جنگ نرم دچار تزلزل و شکست شده و این نشانه نفوذ اسلام در قلب اروپا و آمریکاست.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با بیان اینکه باید بصیرت افزایی را در برنامه ها مدنظر قرار دهیم، ‌ گفت: کسی که افراد را تعلیم و تربیت می دهد باید قدرت تشخیص، ‌برهان و تحلیل را به خوبی بداند و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری بصیرت در این زمینه راهگشاست.

ابوحمزه ادامه داد: هرگاه حق و باطل جابجا شود و قدرت تمیز آن دو از هم وجود نداشته باشد، فتنه به وجود می آید.

وی با بیان اینکه گذشته انسانها عامل حفظ آنها از مسیرهای اشتباه در آینده نیست، اظهار داشت: آنچه که انسان را از دوراهی ها نجات می دهد بصیرت است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان عنوان کرد: کسانی که نقش تربیتی و پرورشی دارند قبل از آنکه به دیگران بیاموزند باید خودسازی کنند و خود عمل کننده باشند.

ابوحمزه به تعطیلی ۶۵ درصد از مساجد استان همدان اشاره کرد و گفت: از ۳۲۰ مسجد همدان تنها ۸۵ مسجد فعال هستند و این مشکل بزرگی برای همدان است.

وی با اشاره به این نکته که تا زمانیکه مساجد تقویت نشود نمی توان بر روی جوانان کار کرد، ‌افزود: ماندگاری در مساجد است و در این مکان قلب جوان منقلب و متعالی می شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با اعلام اینکه حدود ۱۲۰ هزار نفر دانشجو و استاد عضو هیئت علمی در رشته های مختلف در استان همدان وجود دارد، گفت: مجموعه روحانیت استان تنها هفت هزار نفر است و باید این تعداد افزایش یابد.

ابوحمزه با بیان اینکه باید جوانان نخبه، ‌هوشمند، بااستعداد و از خانواده های اصیل برای شناخت و آموزش دین آموزش دیده شوند، ‌افزود: باید علما و نخبگان دینی را برای سالهای بعد آماده کنیم چرا که دشمن برای جوانان آینده کشور برنامه ریزی کرده است.

وی به سبک زندگی اسلامی و دینی اشاره و عنوان کرد:طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ۳۵ محور پیرامون این موضوع مشخص شده و روش صحیح زندگی اسلامی باید به جوانان آموزش داده شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با بیان اینکه اگر روند کاهش نسل ادامه داشته باشد با گذشت زمان جامعه پیر می شود، گفت: در حال حاضر نرخ رشد جمعیت یک و سه دهم است که تا ۲۰ سال آینده میزان تولد با مرگ و میر برابر می شود.

ابوحمزه به موضوع اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و افزود: مشکل اقتصاد کشور با مذاکره حل نمی شود و باید نگاه ها به درون تغییر یابد.

وی با بیان اینکه باید ابتکار و نوآوری در عرصه های تولید، کشاورزی، ‌تجارت، ‌عمران وسازندگی فعال شود، گفت: مهمترین کار فرهنگسازی در این زمینه است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با اعلام اینکه برخورد با جوانان نیاز به استدلال، منطق، حسن خلق و برهان دارد، ادامه داد: باید با جوانان به شیوه درست ارتباط برقرار کرد و مشکلات تهدیدکننده و مضرات نسل جوان را به خوبی شناخت.