۱۰ تیم امدادی در زاهدان به حالت آماده باش در آمدند

حسن مصفا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جمعیت هلال احمر از شب گذشته حسب پیش بینی های صورت گرفته اداره کل هواشناسی تیم های امدادی و جاده ای خود را در حالت آماده باش و اضطرار قرار داد.

وی افزود: از صبح امروز نیز با شدت گرفتن توفان شن در زاهدان یک تیم امدادی ۳ نفره در زاهدان، دو تیم جاده ای در محور زاهدان-بم، ۴ تیم جاده در محور زاهدان-زابل و دو تیم جاده ای در محور زاهدان به خاش به حالت آماده باش در آمدند.

معاون جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان بیان کرد: همچنین دو تیم ۱۰ نفره در زابل و خاش نیز مطابق برنامه ریزی ها به حالت آماده باش قرار دارند که در صورت نیاز از این گروه ها نیز استفاده خواهد شد.

مصفا بیان کرد: طی بازدید های صورت گرفته از خیابان های شهر زاهدان و محور زابل تا کنون حادثه ای خاص که جان مردم را به خطر انداخته باشد به هلال احمر گزارش نشده است اما مردم باید با توجه به این شرایط تمامی جوانب احتیاط را در نظر بگیرند.

وی افزود: با توجه به افزایش میزان غلظت گرد و غبار مردم به ویژه بیماران تنفسی یه هیچ عنوان از منازل خود خارج نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، توفان شن از صبح امروز زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان را در بر گرفت که بر اثر شدت توفان با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر، غلظت گرد و غبار در زاهدان به ۲۵ برابر حد مجاز جهانی و شعاع دید به کمتر از ۵۰ متر رسیده است.