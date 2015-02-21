حجیم بودن دولت به نقض حقوق شهروندی دامن می زند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر شنبه در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در تدوین برنامه ششم توسعه به اجتماعی محور کردن فعالیت ها دقت می کنند، اظهارداشت: در حوزه اجتماعی در استان همدان گام های خوبی برداشته شده است که یکی از مهمترین آنها تدوین منشور فرهنگی استان با عناوین مختلفی از جمله احترام به قانون، ارتقا فرهنگ ترافیک، مقابله با دروغ، ریا و تهمت و غیره است.

وی اظهارداشت: در راستای انجام کارهای فرهنگی در زمینه صیانت ازحقوق شهروندی و ترویج عفاف وحجاب باید از ظرفیت‌های استان از جمله همه تشکل‌های صنفی، رسانه‌ها، ائمه جماعات و جمعه، نخبه‌ها، شورای اداری دستگاه‌های اجرایی وغیره استفاده شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان با بیان اینکه نارضایتی مردم استان از شهرداری ها به دلیل کاهش ساخت و ساز دراستان و مراجعه مردم برای دریافت پروانه ساخت است کاهش یافته است، عنوان کرد: در همین راستا نارضایتی مردم از اداره کل راه و شهرسازی به دلیل اجرای طرح مسکن مهر افزایش یافته است.

الهی تباربا تاکید براینکه درراستای افزایش نرخ باروری دراستان اقداماتی صورت گرفته و این موضوع باید دربین مردم فرهنگسازی شود، ابرازداشت: ارتقا نشاط اجتماعی یکی از مهمترین اولویت های حوزه اجتماعی است و دراین راستا اعزام به اردوهای راهیان نور در استان با جدیت انجام می شود که خوشبختانه امسال در زمینه تامین اعتبار و از نظر کمی و کیفی در مقایسه با سال های قبل وضعیت اعزام ها مطلوب تر بوده است.

وی با بیان اینکه مهمترین هدف در اجرای برنامه ها ایجاد نشاط اجتماعی است، یادآورشد: به دلیل پیچیدگی مسائل اجتماعی در اجرای برنامه های این حوزه باید یک نگرش علمی و واقع بینانه داشته باشیم و در این راستا دانشگاه ها و حوزه های علمیه باید مشارکت فعال داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان ادامه داد: درراستای اجرای برنامه صیانت از حقوق شهروندی باید سیستم دولت را به سمت سیستم دولت الکترونیک هدایت و سلیقه ای عمل کردن در دستگاه ها را حذف کنیم.

الهی تبار حجیم بودن دولت را یکی از عوامل نقض حقوق شهروندی دانست و گفت: باید انجام برخی مسائل را به مردم واگذارکنیم چرا که هرکجا که مردم وارد عمل شوند کارها را با کمترین هزینه و بالاترین دقت انجام می شود.

وی همچنین با بیان اینکه هم اکنون تیم فوتبال پاس همدان در جدول رده بندی للیگ دسته یک شرایط حساسی دارد و به سوی صعود به لیگ برترحرکت می کند، افزود: انتظار از رسانه ها و مردم استان اینست که درمسابقات باقی مانده به حمایت این تیم بپردازند تا شاهد صعود تیم پاس به جایگاه واقعی خود یعنی به لیگ برتر کشور باشیم.

وی گفت: در این راستا مردم استان باید با حضوردر مسابقات و تشویق و حمایت از تیم پاس موجب دلگرمی و پیروزی این تیم شوند

الهی تباردر پایان همچنین ازانتقال بیمارستان اکباتان همدان به بیمارستان فوق تخصصی قلب فرشچیان دراوایل سال آینده خبر داد.