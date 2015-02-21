خانه قرآن آل یاسین ورامین خانه قرآن برتر کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین دوره مراسم ملی تکریم چهره‌های قرآنی که با حضور شخصیت ها و فعالان قرآنی در تالار هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، خانه قرآنی روستایی آل یاسین ورامین در میان پنج خانه قرآنی روستایی برتر کشور قرار گرفت و از معصومه مرادی مسئول این خانه قرانی تجلیل گردید.

معصومه مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موفقیت خانه قرآنی روستایی آل یاسین در سطح کشور اظهار داشت: خانه قرآن روستایی آل یاسین روستای کلاته ورامین در میان 4800 خانه قرآنی کشور توانست با کسب امتیازات لازم رتبه برتر کشوری را کسب کند.

مدیر خانه قرآنی آل یاسین ورامین افزود: نوجوانان و جوانان زیادی از خانه روستایی آل یاسین در روستای کلاته استقبال کردند به طوری که در تابستان این خانه قرآنی گنجایش علاقه مندان به یادگیری قران را نداشت به همین خاطر از منزل شخصی خودم نیز برای این منظور استفاده کردم.

وی ادامه داد: در خانه روستایی آل یاسین روستای کلاته ورامین آموزش روخوانی، روانخوانی، حفظ جز 30، مهد و پیش دبستانی با محوریت قران کریم وجود دارد و تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان روستا به همراه خانواده های خود در این برنامه ها شرکت می کنند.

مرادی با تقدیر از تلاش های آیت الله محمودی امام جمعه ورامین و حجت الاسلام غلامی رییس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: باید از زحمات و تلاش های آیت الله محمودی امام جمعه ورامین و حجت الاسلام غلامی رییس سازمان تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام سید محسن محمودی در زمینه ترویج و توجه به علوم قرآنی تشکر و قدردانی کنم.

گفتنی است شهرستان ورامین از دیرباز از مراکز مهم فعالیت های قرآنی، مذهبی و دینی در سطح استان تهران محسوب شده و همواره از این شهرستان به عنوان یکی از مراکز مهم قرآنی استان یاد می شود و از چندین سال گذشته سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان متولی گسترش و تعمیق فعالیت های قرآنی با تأسیس موسسات قرآنی و اعطای مجوز به فعالان این عرصه تلاش کرد تا این موسسات را به عنوان پرورش دهندگان علوم قرآنی در سراسر کشور مطرح کند