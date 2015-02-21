از ظرفیتهای فرهنگی موجود برای حل مشکلات حوزه کتاب استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، در این دیدار فیروز فاضلی ضمن تبریک انتصاب مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از وی بعنوان جوانترین مدیر فرهنگی در دولت تدبیر و امید یاد کرد و با اشاره به سوابق و تجارب فرهنگی وی در استان، این انتخاب را بسیار مناسب توصیف کرد.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه مطالعه و کتابخوانی، از کتاب بعنوان حافظه تاریخ بشری یاد کرد و اظهار داشت: وظیفه کلیه متولیان امر در حوزه تولید و نشر کتاب سنگین و بسیار حیاتی است و این کار بزرگ فرهنگی جز با همگرایی دستگاههای دخیل در این حوزه امکانپذیر نیست.

فاضلی با بیان اینکه امروز کتاب بعنوان اصلی ترین خوراک فرهنگی می بایست در سبد خانوادها قرار گیرد گفت: اختصاص بخشی از درآمد خانوارها در حوزه خرید کتاب موجب افزایش توان علمی آنها و همچنین به آگاهی بیشتر خانواده ها در زمینه های مختلف اجتماعی و در نهایت کاهش ناهنجاریهای اجتماعی خواهد انجامید.

وی همچنین یا اشاره به لزوم احداث و ایجاد کتابخانه های عمومی بهتر و بیشتر در استان خاطر نشان کرد: با تکمیل کتابخانه مرکزی شهر رشت که امروز به عنوان آبروی گیلان مطرح است، شاخصهای مطالعه در استان گیلان به صورت چشم گیری افزایش یابد.

در این دیدار همچنین مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان دو دستگاه فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه های عمومی استان را اجزای یک پیکر دانست و با اشاره به رسالت فرهنگی این دو دستگاه گفت: حل مشکلات فراوان در حوزه فرهنگی و ترویج مطالعه بدون همگرایی و همفکری دستگاههای متولی امر امکانپذیر نیست و در ترویج فرهنگ مطالعه نیازمند حمایت و نگاه ویژه مسئولین فرهنگی استان هستیم.

امیر محمدپوربا اشاره به آمار شاخصهای مطالعه در حوزه های مختلف عنوان کرد: استان گیلان که از لحاظ سرانه مطالعه در ردیف استانهای پیشرو کشور قرارگرفته است از نظر فضای مطالعه دچار مشکلات فراوانی است و کاستیها در این حوزه جز با تغییر نگاه مسئولین حل نخواهد شد.

وی باردیگر ورود خیرین به عرصه کتابخانه سازی و حمایت از کتابخانه های عمومی و نیز ایجاد کتابخانه های عمومی روستایی را از مهمترین راههای توسعه کتابخوانی در استان دانست.

در این جلسه همچنین مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان استفاده از ظرفیت رسانه ای برای ترویج فرهنگ مطالعه را بسیار مهم ارزیابی کرد و خواستار تشکیل گروه کارشناسی برای تخصصی تر شدن این موضوع شد.