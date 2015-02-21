کارشناسان ممنوعیت تسلیحات شیمیایی و خاص را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران، در پی مشارکت کمیته بینالمللی صلیب سرخ در کنفرانسی در دانشگاه علامه طباطبایی درمورد سلاح های شیمیایی، میزگردی نیز در روز 28 بهمن در رابطه با چارچوب قانونی منع و محدودیت کاربرد سلاحهای خاص تشکیل شد. این نشست به میزبانی مشترک کمیته بینالمللی صلیب سرخ، کمیته ملی حقوق بشردوستانه و دانشکده روابط بینالمللِ ایران برگزار شد.
کارشناسان بخش حقوقی کمیته بینالمللی صلیب سرخ، از جمله مشاور ارشد حقوقی و رئیس واحد تسلیحاتی این سازمان، نحوه کاربرد حقوق بشردوستانه در مورد فناوریهای نوین جنگی، تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتار جمعی را بحث و بررسی کردند.
«اولیویه مارتین» ریاست نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران گفت: هدف از چنین میزگردی که برای نخستین بار برگزار می شود، ایجاد امکان تبادل نظر آزادانه در مورد پیامدهای بشردوستانه برخی سلاحهای خاص و نحوهی کاربرد آنها بر اساس حقوق بینالمللی بشردوستانه است. امیدواریم در آینده نیز بتوانیم چنین تبادل نظرهایی را با همتایان ایرانی خود ادامه دهیم.
همچنین در روز 29 بهمن، دانشگاه علامه طباطبایی میزبان مراسمی به مناسبت رونمایی از ترجمه فارسی کتاب «عناصر جنایات جنگی بر اساس منشور دیوان کیفری بینالمللی» نوشته دکتر کنوت دورمان رئیس بخش حقوقی کمیته بینالمللی صلیب سرخ بود.
دکتر دورمان که خود در این مراسم شرکت داشت گفت: سازوکارهای محاکم کیفری بینالمللی برای تضمین رعایت بیشتر حقوق بشردوستانه بسیار اهمیت دارند. با این حال باید به خاطر داشت که مهار جنایات جنگی در وحله اول وظیفه محاکم قضایی داخلی است. رعایت حقوق بشردوستانه همچنین میتواند حاصل گفتگو، آموزش و اقدام فوری در قبال موارد نقض قانون باشد.
در همین روز نمایندگان کمیته بینالمللی صلیب سرخ در نشست کمیته ملی حقوق بشردوستانه که در آن شماری از مقامات رسمی از وزارتخانهها نیز حضور داشتند شرکت کردند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ به عنوان پاسدار حقوق بینالمللی بشردوستانه تلاش دارد تا بر میزان آگاهی نسبت به موضع این سازمان در رابطه با کاربرد تسلیحات و نیز معاهدات و قوانین عرفی حاکم بر این حوزه بیافزاید.
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