ارزوی موفقیت برای باشگاه سایپای البرز دارم/هر آمدنی رفتنی دارد

خلیل سبحانی مدیر عامل سابق باشگاه سایپای البرز در گفتگو با مهر در خصوص برکناری خود از سوی هیئت مدیره این باشگاه، اظهار داشت: باید به نظر هیئت مدیره احترام گذاشت هر آمدنی یک رفتنی دارد و برای این باشگاه آرزوی موفقیت دارم.

وی در ادامه تاکید کرد: سایپا در این فصل با توجه به مشکلاتی که داشت خیلی خوب کار کرد و من امیدوارم این باشگاه به این روند ادامه دهد.

سبحانی خاطرنشان کرد: صبح خبر را از سوی شرکت سایپا شنیدم و اینکه گفته می شود من از سوی صدا و سیما خبر تودیع و معارفه را شنیدم کذیب محض است. برای مدیر عامل باشگاه آرزوی موفقیت دارم.

در پایان مدیر عامل سابق سایپا در خصوص حضورش در باشگاه با سمت دیگری گفت: اصلا اینطور نیست و من از باشگاه سایپا جدا خواهم شد.