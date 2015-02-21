قطار شهری محمدیه به قزوین راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی عصر شنبه در مراسم افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکن مهر استان قزوین که در سالن تختی برگزار شد اظهارداشت: ساخت بیش از ۲۷ هزار واحد مسکن مهر در شهرک مهرگان قزوین که ظرفیت استقرار ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار نفر را دارد ازاهمیت زیادی برخوردار است و مسئولان باید به فکر حل مشکلات این منطقه باشند تا دغدغه مردم کمتر شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات مردم این شهرک عدم راه اندازی آسانسور در برخی مجتمع هاست که باید بسرعت پیگیری شود زیرا این موضوع مشکلات زیادی ایجاد کرده و مردم را نگران کرده است.

وی افزود: انتظار می رود کارگروهی در استان تشکیل شده و مشکلات کنونی را با سرعت بیشتری پیگیری کند تا ضمن تحویل واحدهای باقیمانده برای رفع مشکلات کنونی نیز اقدام شود.

راه اندازی قطار شهری محمدیه به قزوین

این نماینده در ادامه گفت: راه اندازی قطار شهری محمدیه به قزوین برای تسهیل در جابجایی مردم، جابجایی مکان فعلی عوارضی به نزدیکی نیروگاه، تامین نردبان های بلند اطفای حریق برای مجتمع های بلند مرتبه از مشکلاتی است که از وزیر محترم انتظار مساعدت داریم.

محمدی گفت: پارک ۲۲ هکتاری شهرک مهرگان کار بسیار عظیم و ارزشمندی است که از نیازهای اسای مردم این منطقه است که نیازمند اعتبارات مناسب است تا با سرعت بیشتری اجرایی شود و برای ساحت ۹ پارک محله دیگر هم امیدواریم تامین اعتبار شود.

وی اضافه کرد: ساخت پند تقاطع غیر هم سطح و پل در شهرک مهرگان و شهر محمدیه برای ارتباط ساکنان این مناطق ضروری است که در صورت حمایت از شهرداری این کار عملیاتی خواهد شد.

تامین امنیت شهرک مهرگان ضروری است

محمدی تصریح کرد: به دلیل نبود پارکینگ در شهرک مهرگان متاسفانه آمار سرفت خودرو و وسایل داخل آن بسیار زیاد است که از نیروی انتظامی درخواست می کنیم در این زمینه چاره اندیشی کند.

وی تسریع در محوطه سازی برای ساخت پارکینگ های روباز، ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان و تسریع در خدمات روبنایی شهرک نیز تاکید کرد.