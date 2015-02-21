مسئولان کاهش سفرهای شهری را در حد شعار انجام دادند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح ظهر امروز در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه مسئولان مدیریت شهری اصفهان بارها در خصوص کاهش سفرهای درون شهری و به ویژه در هسته مرکزی شهر اصفهان برنامه‌ریزی‌هایی را انجام داده‌اند، اظهار داشت: این در حالی است که تمام این برنامه‌ریزی‌ها تنها در قالب شعار انجام شده است و تاکنون اقدامی موثر در این راستا صورت نگرفته است.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی باید در خصوص کاهش سفرهای درون شهری برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با بیان اینکه نظارت مهندسان ناظر بر فعالیت‌های ساختمانی آنطور که باید صورت نمی‌گیرد، ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که هزینه نظارت بر ساختمان از مالک دریافت می‌شود و از این رو ضروری است که این نظارت دقیق و مستمر باشد.

وی با بیان اینکه نظام مهندسی باید فعالیت لازم در خصوص نظارت بر کیفیت مصالح ساختمانی را نیز در دستور کار خود قرار دهد، افزود: همچنین این سازمان باید در تحقق معماری ایرانی اسلامی پیشگام شود.

افزایش مناسب اعتبارات فرهنگی شهرداری در سال ۹۴

غلامحسین صادقیان، رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه با ابراز خرسندی از برگزاری طرح محله‌های گردشگری در شهر اصفهان اظهار داشت: برنامه‌ای که با تبیین داشته‌های بومی، محلی و ملی همراه است و برگزاری هفته‌های گردشگری از سویی سبب هویت‌بخشی و آشنایی مردم با داشته‌های بومی و محلی می‌شود و از سوی دیگر زمینه‌ساز حضور شادی و با‌نشاط مردم در سطح شهر است.

وی با اشاره به رشد بودجه فرهنگی شهرداری اصفهان در بودجه سال ۹۴ شهرداری اصفهان بیان داشت: این اقدام در راستای ارائه تفریحات سالم و توسعه نشاط اجتماعی برای مردم توسط شهرداری انجام شده است.

صادقیان بیان داشت: مسئولان حوزه اجرایی باید برای سال آتی یک سری برنامه‌ریزی‌های لازم را برای برون‌سپاری برخی از امور اجرایی مانند اداره فرهنگسرا‌ها و موارد دیگر انجام بدهند.