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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۴۹

توافق یونان با وزیران دارایی منطقه یورو برای تمدید کمک مالی

توافق یونان با وزیران دارایی منطقه یورو برای تمدید کمک مالی

وزیران دارایی اتحادیه اروپا در سومین نشست خود با موضوع یونان، با تمدید کمک مالی به دولت این کشور تا چهار ماه دیگر موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، موافقت وزیران دارایی اتحادیه اروپا با تمدید کمک مالی به یونان، این کشور را موقتا از خروج از منطقه یورو باز داشت. «یانیس واکوفاکیس» وزیر دارایی یونان امروز شنبه با اعلام این خبر گفت خوبی این توافق این است که کسی نمی تواند سیاست های اقتصادی را که آتن با آن مخالف است، به این کشور تحمیل کند.

به گفته وی یونان بر اصلاحاتی تمرکز کرده که با انجام آن درباره این کشور قضاوت خواهد شد. این توافق در سومین نشست وزیران دارایی نوزده کشور منطقه یورو برای مذاکره درباره بحران اقتصادی یونان در 10 روز اخیر، حاصل شد.

در همین حال «ولفگانگ شویبله» وزیر دارایی آلمان موافقت کشورش با درخواست آتن را مشروط دانسته و هشدار داد در صورت عدم پایبندی مقامات یونانی به این توافق، کمک ها به این کشور قطع خواهد شد.

گفتنی است با این توافق، اکنون نوبت یونان است که فهرستی از اصلاحات مورد نظر خود را که قرار است طی ماه های آینده به اجرا گذاشته شود، ارائه کند. 

کد مطلب 2502351

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