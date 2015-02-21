۱۰۰۱ تن کالا در بورس منطقه آزاد انزلی معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی،ارزش اين حجم معامله كالا در بورس كالای منطقه آزاد انزلی كه از محصولات شيميايی مجتمع های پتروشيمی كشور است در حدود ۸ میلیارد ریال است.

در معاملات این هفته بورس کالای منطقه آزاد انزلی، ۵۲۰ تن اوره تولیدی پتروشیمی کرمانشاه به ارزش افزون بر ۵ میلیارد ریال، ۱۱ تن دی اتانول دی آمین تولید شده در پتروشیمی شازند که بیش از ۴۶۱ میلیون ریال معامله شده و اسید سولفوریک، پتروشیمی رازی به وزن ۴۷۰ تن و ارزش ۲ میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال از سوی شرکتها خرید و فروش شد.

سازمان منطقه آزاد انزلی از صاحبان صنايع و توليد كنندگان فعال در استان گيلان برای بهره گيری از مزايا، معافيتها و تسهيلات اين منطقه به منظور تأمين مطمئن، كم هزينه تر و بدون واسطه مواد اوليه از طريق تالار اختصاصی بورس كالای منطقه دعوت می کند.