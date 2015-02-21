به گزارش خبرگزاری مهر، در ديدار گریگوریس چالتاس، رئیس دانشگاه پانتئون و ایزمنی کاریاری، معاون امور علمی این دانشگاه با محمدحسين مظفري، رايزن فرهنگي ايران در آتن نسبت به توسعه و ترويج همكاري‌هاي علمي في مابين دو كشور تأكيد شد.

در اين ديدار كه روز جمعه، يكم اسفندماه صورت گرفت، رایزن فرهنگی كشورمان در رابطه با تأسيس جایزه «صدرا - افلاطون» با مشارکت دانشگاه پانتئون گفت: «جایزة صدرا - افلاطون» به منظور تقدیر از اندیشمندان یونانی و ایرانی ارديبهشت‌ماه سال آينده در آتن برگزار خواهد شد.

وي ادامه داد: اين رويداد فرهنگي در راستاي تلاش‌های فراوانی كه انديشمندان يوناني و ايراني برای توسعه روابط علمی و فرهنگی دو کشور انجام داده‌اند، اتفاق مي‌افتد.

مظفری به تأسيس جایزه «صدرا ـ افلاطون» با همکاری دانشگاه پانتئون و یکی از مراکز پژوهشی ایران در این دانشگاه اشاره كرد و افزود: در چارچوب توسعه فعالیت‌های مراکز علمی دو کشور، رایزنی فرهنگی ایران از ابراز تمایل دانشگاه پانتئون برای مشارکت در تأسیس «جایزه صدرا ـ افلاطون» خرسند است.

سپس، رئیس دانشگاه پانتئون با اشاره به سفر هیئتی از دانشگاه پانتئون به تهران، تأكيد كرد: در اين سفر كه به منظور بررسی زمینه‌های اجرای تفاهم‌نامه با دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفت، رايزني فرهنگي ايران در راستاي گسترش مبادلات علمی و فرهنگی دو کشور تلاش وافري انجام داد.

وي با مهم خواندن توسعه روابط علمی دو کشور یونان و ایران، گفت: قدردانی از اندیشمندانی که خدمات ارزنده‌ای را به توسعه روابط علمی و فرهنگی دو کشور انجام داده‌اند، بسیار مهم و حائز اهمیت است و ما از تأسیس جایزه «صدرا - افلاطون» استقبال می‌کنیم.