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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۳۵

امدادرسانی هلال احمر به ۷۶۰۰ هموطن گرفتار در برف و کولاک

امدادرسانی هلال احمر به ۷۶۰۰ هموطن گرفتار در برف و کولاک

سرپرست معاونت عملیات سازمان امداد و نجات، از درگیری ۱۸ استان کشور در برف و کولاک خبر داد و گفت: امدادگران هلال‌احمر به ۱۵۰۰ نفر از هموطنان گرفتار در برف و کولاک اسکان اضطراری دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درویشی با اعلام این خبر گفت: از ۲۷ بهمن تا ساعت ۹ صبح ۲ اسفند ماه خدمات امدادی لازم را به استان‌های متاثر از برف و کولاک از جمله آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، سمنان، قزوین، کردستان، کرمان، لرستان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، زنجان، خوزستان، گیلان، مرکزی، همدان و کرمانشاه ارائه کرده‌اند.

وی با اشاره به امدادرسانی به ۷ هزار و ۶۰۰ تن از متاثران در برف و کولاک، افزود: در این زمینه ۱۶ مصدوم هم از خدمات لازم بهره برده و به ۲ خانم باردار درفریدن و نیر هم خدمت رسانی شد.
رهاسازی ۶۰۰ دستگاه خودرو

سرپرست معاونت عملیات سازمان امداد و نجات  اظهار کرد: در برف و کولاک استان‌های کشور ۶۰۰ دستگاه خودرو رهاسازی شده و در مجموعع ١٨٠تیم شامل ۶۴٠ امدادگر و نجاتگر خدمت‌رسانی کردند.

وی با اشاره به بکارگیری ۲۰۰ دستگاه خودروی عملیاتی در این استان‌ها، گفت: بر این اساس ۲ هزار و ۵۰۰ تخته پتو، ۱۲۰ کیلوگرم خرما، یک‌هزار و ۲۰۰ بسته بیسکویت و ۲۰ کیلوگرم کشمش میان افراد متاثر از برف و کولاک توزیع شد.

کد مطلب 2502354
حبیب احسنی پور

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