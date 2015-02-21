به گزارش خبرنگار مهر، سرخپوشان پایتخت که روز سهشنبه این هفته باید در اولین گام از لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف لخویای قطر بروند تمرینات خود را برای این مسابقه امروز پیگیری کردند که حاشیههای این جلسه تمرینی را در زیر میخوانید:
* در حالی که قرار بود این تمرین ساعت 15 آغاز شود کادر فنی جلسه 30 دقیقهای را با بازیکنان برگزار کرد. حمیدرضا علی عسگری با تاخیر وارد مجموعه درفشیفر شد.
* چمن ورزشگاه درفشیفر به علت بارندگیهای اخیر به شدت خیس بود و به همین خاطر حمید درخشان همراه علیرضا امامیفر چمن محل تمرین سرخها را مورد بررسی قرار دادند.
* بازیکنان ساعت 15 و 30 دقیقه وارد زمین شدند و با دویدنهای نرم بدنهایشان را گرم کردند. محمدرضا خانزاده و محمد نوری هم از ابتدا به صورت اختصاصی به دویدن دور زمین پرداختند. در این تمرین سانتر از جناحین مورد تاکید کادر فنی قرار داشت ضمن اینکه بازیکنان برای دقایقی تمرین شوتزنی کردند.
* مسعود همامی، مرتضی قدیمیپور و سوشا مکانی به صورت اختصاصی تمرینات اختصاصیشان را زیر نظر نادر باقری مربی دروازهبانهای پرسپولیس برگزار کردند.
* تادو هم پس از شرکت در مراحل اولیه تمرین، برای دقایقی تمرینات اختصاصی را انجام داد و سپس به تمرینات گروهی بازگشت.
* میلاد کمندانی به علت همراهی کردن تیم امید در این تمرین غایب بود.
* افشین اسماعیلزاده ابتدا به صورت اختصاصی بدنش را گرم کرد و سپس به کلینیک مجموعه رفت و پس از دقایقی، مجموعه درفشیفر را ترک کرد.
* محمد عباسزاده مهاجم پرسپولیس در جریان تمرین درون دروازه ایستاد و نکته جالب این بود که او هیچ تبحری در دروازهبانی نداشت و تمام توپها به گل تبدیل شد.
* در جریان تمرین، هواداران اعضای تیم فوتبال پرسپولیس را به شدت مورد تشویق قرار دادند و حمایت خود را در آستانه لیگ قهرمانان آ سیا از این تیم اعلام کردند.
* افشین اسماعیلزاده که چند روز پیش با یکی از خبرنگاران درگیری پیدا کرده بود از وی عذرخواهی کرد.
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