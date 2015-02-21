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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۴۶

افزایش موارد آنفلوانزای فصلی در کشور

افزایش موارد آنفلوانزای فصلی در کشور

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، از افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزای فصلی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گویا گفت: در هفته گذشته موارد مشکوک به آنفلوانزای فصلی در کشور کماکان رو به افزایش بوده و نسبت به هفته قبل از آن نیز بیشتر شده است .

وی افزود: بیشترین موارد مشکوک به این بیماری از استانهای لرستان – سمنان – قزوین – کرمانشاه – خراسان شمالی – زنجان و مرکزی بوده است.

به گفته گویا، موارد بیماری در سایر استانهای کشور نیز کماکان بالا است و در میان کسانی که هفته گذشته به علت ابتلاء به ناراحتی شدید تنفسی در بیمارستان بستری شده اند، 32 درصد موارد، بیماری آنفلونزا تشخیص داده شده است.

وی تصریح کرد: وزارت بهداشت کماکان هشدارهای لازم را در مورد آنفلوانزا مورد تاکید قرار می دهد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، رعایت نکات بهداشت فردی را مهم ترین راه پیشگیری از آنفلوانزا دانست و شستن مرتب دست ها را توصیه کرد.

کد مطلب 2502360
حبیب احسنی پور

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