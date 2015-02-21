قانون هدفمند کردن چاههای فاقد پروانه بهره برداری پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور در نشست شورای حفاظت از آب شهرستان فردیس که با حضور دیگر مدیران شهرستان بعد از ظهر شنبه برگزار شد، با اشاره به خشکسالی های موجود و کم آبی، اظهار داشت: انتظار می رود همه مسئولان نسبت به مدیریت آب توجه ویژه ای داشته باشند.

مهرور در ادامه اعلام کرد: تعداد ۳۹۳ حقله چاه آب مجاز و ۱۴۶ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان فردیس شناسایی شده است.

فرماندار شهرستان فردیس خاطرنشان کرد: اداره آبفای شهرستان نسبت به تعطیلی انشعاب های آب غیر مجاز از طریق پلیس آب اقدام کند.

فرماندار فردیس با اشاره به اینکه باید در صدد مدیریت بهینه منابع آبی باشیم، گفت: باید به قانون هدفمند کردن چاه های فاقد پروانه در شهرستان فردیس اهمیت ویژه ای شود چرا که قانون هدفمند کردن چاه های فاقد پروانه بهره برداری با جدیت هر چه بیشتر در این شهرستان پیگیری خواهدشد.

ضرورت نظارت اداره آبفای فردیس بر سلامت آب شرب و بهداشتی شهروندان

در این جلسه اجرای آبرسانی به منطقه سرحدآباد شهرستان توسط اداره جهاد کشاورزی فردیس پیشنهاد شد و قرار بر این شد که یک چاه برای مواقع بحران در این منطقه در نظر گرفته شود و در اختیار جهاد کشاوری قرار گیرد.

مهرور از همه ادارات و واحدهای صنعتی شهرستان خواست تا در خصوص صرفه جویی در مصرف آب از هیچ تلاشی فرو گذار نباشند تا بدین وسیله شاهد کمترین هدر رفت در مصرف آب شرب باشیم.

وی در ادامه با اشاره به تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در فردیس، گفت: محیط زیست در این زمینه نظارت داشته باشد تا بتوان از ورود آبهای آلوده صنعتی به سفره های زیرزمینی جلوگیری شود.

فرماندار شهرستان از اداره آبفای شهرستان خواست تا بر سلامت آب شرب و بهداشتی شهروندان نظارت داشته باشد و همچنین تاکید کرد: که نحوه فعالیت بخش های خصوصی در بخش آب در این شهرستان رصد شود تا آب آلوده نباشد.