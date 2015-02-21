آزادی قریب الوقوع البغدادیه/ ادوات زرهی برای عملیات صلاح الدین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، فالح العیساوی معاون رئیس شورای استان الانبار اعلام کرد: نیروهای امنیتی با کمک نیروهای مردمی بامداد امروز عملیات گسترده ای آغاز کردند و محاصره منطقه مسکونی در ناحیه البغدادی شکسته شد و مواد غذایی به منطقه ارسال شد و امروز و نهایتا فردا ناحیه به طور کامل آزاد خواهد شد.

وی افزود: نیروهای نظامی که محاصره را شکسته اند به دستورحیدر العبادی فرمانده کل نیروهای مسلح در این ناحیه می مانند و موفقیت این عملیات در نتیجه همکاری و هماهنگی میان دولتهای مرکزی و مسئولان محلی بوده است.

العیساوی اوضاع در الرمادی، الحبانیه، الخالدیه، عامرالفلوجه را تحت کنترل دانست.

همزمان یک منبع امنیتی در صلاح الدین از اعزام نیروهای زرهی به طوزخرماتو در شرق تکریت و سامراء برای مشارکت در عملیات آزادی سازی مناطق تکریت، الدور، العلم و البوعجیل خبر داد افزود: 60 زره پوش به طوزخرماتو و ادوات زرهی، توپخانه و موشکی به سامراء رسیده است.