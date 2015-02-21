شهرداری هنگام صدور پروانه همه جوانب ساخت را در نظر بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبد‌الرسول جان‌نثاری ظهر امروز در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبرک فرارسیدن روز مهندس و با بیان اینکه در حال حاضر تعداد رشته‌های مهندسی در کشور زیاد شده است، اظهار داشت: این در حالی است که امروز تنها برای بخش کشاورزی، ساختمان و معدن سازمان مهندسی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ساختمان گران‌‌ترین کالای مورد نیاز یک خانواده است که بیش از نیمی از دارایی و اندوخته یک خانواده را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: در این راستا ضروری است که تمام اقدامات نظارتی، فنی و مهندسی برای ایجاد یک ساختمان در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه پایین بودن عمر مفید ساختمان در اصفهان بارها مورد انتقاد اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان بوده است، ادامه داد: این یک ظلم مضاعف است که ساختمان‌ها به صورتی ساخته شوند که پس از گذشت چند سال تمام سرمایه‌گذاری مالکان این ساختمان‌ها بر باد برود.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به این موضوع استفاده از خدمات مهندسی در ساخت و ساز‌ها برای ما شفاف‌تر می‌شود، افزود: طرح‌های مهندسی در رشته‌های عمران، معماری، برق، الکترونیک، مکانیک، نقشه‌برداری، شهر‌سازی و ترافیک ارائه می‌شود.

جان نثاری شهرداری‌ها را مرجع صدور پروانه ساختمان عنوان کرد و بیان داشت: شهرداری‌ها باید در زمان صدور پروانه ساختمان پایان کار فرآیند گردش کار را به صورتی ببینند که همه جوانب ساخت در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه امروز از ترویج اخلاق مهندسی غفلت کرده‌ایم، بیان داشت: در این راستا ترویج این فرهنگ در جامعه فعلی امری ضروری است.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه مراجع قانونی استفاده از توان سازمان‌های مهندسی را پیش‌بینی کرده‌اند و تمام ما می‌دانیم که شهرداری‌ها این توان را ندارند که این بار سنگین را به دوش بکشند، اظهار داشت: اگر یک تعامل سازنده و فراگیر وجود نداشته باشد، در عمل موفق نمی‌شویم.

وی با تاکید بر اینکه نظارت همه‌جانبه دستگاه‌های متولی از جمله سازمان نظام مهندسی و همچنین حمایت از مهندسان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، ادامه داد: در برخی موارد شاهد این موضوع هستیم که مقاومت‌هایی در اجرای قوانین وجود دارد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه شهر اصفهان با توجه به تلاش‌های صورت گرفته از سوی مسئولان و دست‌اندر‌کاران نسبت به بسیاری از شهر‌های ایران از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است، اضافه کرد: البته با نقطه متعالی در این حوزه فاصله بسیاری داریم.