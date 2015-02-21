به گزارش خبرنگار مهر، محسن بنگر پس از پایان تمرین امروز شنبه تیم فوتبال پرسپولیس درباره بازی روز سه شنبه سرخ‌پوشان مقابل لخویای قطر در لیگ قهرمانان آسیا گفت: بازی سختی را پیش روی داریم. امیداورم که بتوانیم بازی خوبی را ارائه دهیم. تماشاگران هم بیایند و حمایت کنند تا ما بتوانیم بازی زیبایی را ارائه دهیم و عملکرد خوبی داشته باشیم.

وی در خصوص حضور بازیکنان بین المللی در ترکیب تیم لخویا افزود: همه تیم‌های آسیایی قدرتمند هستند، همه تیم‌ها بازیکنان بین‌المللی زیادی با قیمت‌های بالا دارند، فقط ما هستیم که با این امکانات جزیی در این مسابقات حاضر می‌شویم. چون سطح فوتبال ما از آنها برتر است و به همین خاطر امیدوار هستیم که در این بازی پیروز شویم. ما مقابل امکانات آنها هیچ چیزی نداریم، ما حتی پیراهن مناسب برای تمرین نداریم.

مدافع پرسپولیس در پاسخ به این سوال که آیا باشگاه پس از تغییرات مدیریتی مطالبات بازیکنان را پرداخت کرده یا خیر، عنوان کرد: خیر، هیچ چیز به ما پرداخت نشده است.

بنگر در خصوص تغییرات باشگاه پس از روی کارآمدن نژادفلاح، گفت: ما هنوز هیچ تغییری ندیده‌ایم و فقط به ما گفته‌اند که اگر بازی با لخویا را ببرید شرایط تغییر می‌کند، تازه برای‌مان شرط می‌گذارند که اگر بازی با لخویا را ببرید!

وی در خصوص اینکه که آیا در این شرایط تغییر کادرفنی می‌تواند به پرسپولیس کمک کند یا خیر، گفت: به اعتقاد من درخشان کارش را خوب انجام می‌دهد. من با مربیان زیادی کار کرده‌ام و به اعتقاد من درخشان کارش را خوب انجام می‌دهد و ما خوب تمرین می‌کنیم. به نظر من در این شرایط تغییر سرمربی اصلا صلاح نیست. من به عنوان یک بازیکن در خدمت سرمربی تیم هستم.

مدافع پرسپولیس در خصوص وضعیت بدنی‌اش در آستانه دیدار مقابل لخویا، تاکید کرد: کاملا آماده هستم و تمرینات را با آمادگی کامل دنبال می‌کنم. این هفته هم مقابل صبا بازی نکرده‌ام و کاملا برای تقابل با لخویا آماده‌ام.

بنگر در پایان در خصوص اینکه پیش از این از خریدهای پرسپولیس انتقاد کرده بود و آیا پرسپولیس در پست دفاع چپ مشکل دارد یا خیر، تصریح کرد: این مسائل به من ربطی ندارد و باشگاه در رابطه با این موضوع تصمیم گیری می‌کند.