کاهش ۸ درجه ای دما در بیشتر نقاط کشور/تهران به زیر صفر می رود

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: براساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی روزهای شنبه و یکشنبه سامانه بارشی در جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی و مرکزی زاگرس، مرکز، جنوب و نیمه شرقی کشور فعال خواهد بود که به تناوب سبب بارش باران و رعد و برق و در مناطق سردسیر بارش برف خواهد شد.

وی با بیان اینکه به همراه نفوذ جریان‌های شمالی، بارش‌ها در سواحل دریای خزر و دامنه‌های البرز ادامه خواهد داشت تصریح کرد: امشب بارش‌ها در برخی نواحی شمال غرب و غرب کشور نیز ادامه دارد که از اواخر وقت امروز از مقدار ابرها در این نواحی کاسته می شود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه شدت بارش‌ها امشب در کرمان، شرق فارس، جنوب یزد، شمال خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و گیلان رخ می‌دهد، اظهار داشت: شدت بارش در روز یکشنبه در سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و شرق خراسان رضوی خواهد بود. همچنین در روز دوشنبه با عبور سامانه از نیمه غربی کشور، در برخی از نواحی استان های واقع در نوار شرقی کشور بارش رخ می دهد.

وظیفه تاکید کرد: طی امشب و فردا برای پاره ای نقاط شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود. همچنین طی همین مدت در برخی مناطق جنوب غرب و جنوب کشور نیز باد و گرد و خاک رخ خواهد داد که سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.در این مدت دریای خزر مواج و طوفانی است.همچنین امشب نیمه شرقی خلیج فارس، دریای عمان و در روزهای یکشنبه و دوشنبه خلیج فارس و دریای عمان مواج خواهد بود.

وی افزود: فعالیت سامانه بارشی از امشب تا دوشنبه در بیشتر استانهای کشور ادامه دارد ولی بیشینه فعالیت آن در نیمه شرقی و برخی مناطق جنوب کشور بوده و موجب بارش باران و در مناطق کوهستانی می شود.

وظیفه گفت: فردا بارش برف و باران دراستان های چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، فارس، اردبیل، گلستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی و بارش باران در استانهای خوزستان، فارس، ایلام، جنوب کرمان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: روز دوشنبه بارش باران و برف در استانهای گلستان، شرق خراسان رضوی، شمال خراسان شمالی و کرمان و بارش باران در استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی رخ می دهد. همچنین طی روزهای شنبه و یکشنبه در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان وزش باد شدید همراه با گرد وخاک پیش بینی می شود.شایان توجه است که دمای هوا طی روزهای شنبه و یکشنبه در غرب، شمال غرب و مناطق مرکزی و یکشنبه و دوشنبه در سایر مناطق کشور حدود ۴ تا ۸ درجه کاهش می یابد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی یادآور شد: فردا آسمان تهران کمی ابری تا نیمه ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد و در ارتفاعات بارش پراکنده پیش بینی شده است. بیشینه و کمینه دما نیز فردا به مثبت ۷ و منفی ۲ درجه سانتیگراد خواهد رسید.