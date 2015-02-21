به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قربانی ظهر امروز در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان با انتقاد از روند اجرای قانون دریافت بیمه‌های ساختمانی اظهار داشت: حق بیمه ساختمانی مشمول درصدی از عوارض برای صدور پروانه در سال آینده می‌شود و همین مسئله نه‌ تنها ممكن است شهرهای بزرگ را با مشكلات عمده تامین درآمد در سال ۹۴ روبرو كند بلكه احتمال ناتمام ماندن بسیاری از پروژه‌های عمرانی را نیز تا میزان زیادی بالا می‌برد.

وی با تاکید بر اینکه هنوز مشخص نیست مبالغ دریافتی از محل بیمه‌های ساختمانی کجا هزینه می‌شود، افزود: باید شفاف سازی شود که چه خدماتی به ازای پرداخت بیمه‌های ساختمانی در اختیار شهروندان اصفهانی قرار می‌گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: نامشخص بودن موارد مصرف این مبالغ به‌ طور قابل‌توجهی بر تخلفات ساختمانی در نقاط مختلف كشور از جمله شهر اصفهان تأثیر می‌گذارد.

حذف ردیف بودجه رسانه‌های شهرداری در راستای خودکفایی آنها بوده است

علیرضا نصر اصفهانی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه با تاکید بر اینکه حذف ردیف بودجه رسانه‌های شهرداری به منزله بیکار شدن افراد فعال در این رسانه‌ها نیست، بیان داشت: این رسانه‌ها باید همانند سایر رسانه‌های مكتوب و مجازی استان راهكار برون‌رفت از مشكلات اقتصادی خود را بدون كمك شهرداری بیابند.

وی با تاکید بر اینکه تعطیل شدن این دو رسانه مورد توجه هیچ یک از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان نبوده است، ابراز داشت: استقلال این دو رسانه و حفظ جایگاه حرفه‌ای خبرنگاران و مدیران آن‌ها مورد تأکید مصوبه اخیر كمیسیون تلفیق شورای شهر اصفهان بوده و این در حالی است كه طرح استقلال دو رسانه اصفهان زیبا و ایمنا از زمان شورای سوم مطرح بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ساماندهی زیرساخت‌های مراکز فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهر اصفهان با توجه به نزدیک شدن به فصل بهار و حضور گردشگران در اصفهان اظهار داشت: در این راستا ساماندهی اطراف منارجنبان اصفهان امری ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد.

احمد شریعتی،نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه با انتقاد از وضعیت فعلی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان افزود: این نمایشگاه در حد جایگاه اصفهان نیست و از آنجایی که شهرداری نیز در این زمینه تعهداتی دارد ضروری است که محل جدید هر چه زودتر راه اندازی شود.